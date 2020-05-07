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高市環保局：周日前南風由弱轉強 空氣良好或普通
本周日是母親節，許多人安排要出遊，高雄市環保局說，即日起至10日，空氣品質不錯，民眾要留意高溫，外出做足防曬。
高雄市環保局表示，過去3天，受到暖氣團增強並帶動西南風吹向台灣，西半部空氣品質優異，高雄區域幾乎都有全天良好的空氣品質。即日起至10日，空氣品質變化不大。
7日至8日，梅雨鋒面在台灣北部海面，風速稍減弱，空氣為良好或普通。8日至10日，暖高壓再次帶動南風北上，空氣為良好。
綜合來說，未來4天空氣品質都不錯，因暖空氣強勢，近中午、靠內陸區域可能出現35度以上高溫，民眾要注意高溫狀況，出門要做好防曬，小心中暑。
近期水情吃緊，7日起，夜間減壓供水，近期少雨，也沒有梅雨鋒面影響台灣的跡象，環保局也提醒民眾要節約用水。
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