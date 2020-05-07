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「像神力女超人」學童真愛媽媽調查局 說出對媽媽的愛

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣唐榮國小5年2班學童們，在導師謝馭婷帶領下，錄製「真愛媽媽調查局」影片，勇敢說出對媽媽的愛。記者劉星君／攝影
屏東縣唐榮國小5年2班學童們，在導師謝馭婷帶領下，錄製「真愛媽媽調查局」影片，勇敢說出對媽媽的愛。記者劉星君／攝影

這周就是母親節，受疫情影響以往學校舉辦歡慶母親節活動改變形式。屏東縣唐榮國小每班推出母親節影片說出對媽媽的感謝。五年二班母親節影片「真愛媽媽調查局」老師謝馭婷設計4個問題，其中「在你眼裡，媽媽像什麼卡通或電影人物？」學童們答案「灰姑娘」、「美人魚」、「哆拉Ａ夢」、「神力女超人」還有「艾莎」等，媽媽在小朋友心中充滿正義感、辛苦照顧家庭的形象。

唐榮國小5年2班全班有22名學生，為拍攝母親節影片，導師謝馭婷提出四個關於母親問題，讓小朋友們在鏡頭前面說出對媽媽的愛，讓那些平時沒說的話，透過鏡頭說出來，影片PO在學校粉專（http://a1.pise.pw/RG64M），不少家長看了留言「心暖暖」。

謝馭婷設計四個問題，「媽媽最有魅力的地方或時刻是？」、「在你眼裡媽媽像什麼卡通或電影人物？」、「媽媽工作辛苦嗎？為什麼？」與「想對媽媽說的話？」

謝馭婷說，拍攝過程中，將每個學童帶到獨立空間，讓學童們自在勇敢說出來。學童們的回答，有別於平時皮皮的模樣，展現童趣真實的一面，家長看了很感動。

「媽媽最有魅力的地方或時刻是？」小朋友說出眼中的媽媽，有小朋友說，工作很認真的樣子很漂亮，也有小朋友說「頭髮，因為媽媽定期好像都有在護髮」、「刺青，媽媽刺青刺的很快又刺的很好」、還有小朋友說「媽媽全身上下都很有魅力」，許多小朋友說，媽媽的眼睛、臉，很有魅力。

「媽媽像什麼卡通或電影人物？」將小朋友喜愛卡通與母親形象連結，有小朋友回答「灰姑娘，因為灰姑娘很辛苦」、「蠟筆小新的美冴，因為小孩很皮，她還要照顧我們」、「哆拉Ａ夢」、「艾莎，因為媽媽沒有生氣時很溫柔，但一生氣就很可怕」、「驚奇隊長，媽媽很有正義感」、「美人魚」、「黑寡婦」。

「媽媽工作辛苦嗎？為什麼？」小朋友幾乎都回答「很辛苦」，「照顧我時很辛苦，因為我是頑皮蛋」。

學童簡澄鈞拍攝時「蒙面」，影片結尾時，簡澄鈞現身，還問媽媽「有猜到是我嗎？」也感性對媽媽說「謝謝您辛苦上班，每天照顧我，我以後會乖乖的」，手比愛心。

學童們在影片最後逐一說出「媽媽我愛您，母親節快樂」。謝馭婷說，平常要對媽媽說出「我愛你」不容易說出口，錄製影片，學童說出「我愛你」三個字後，小朋友頓時都害羞起來。

校長高珠鈴說，母親節活動不應受疫情影響，不一樣的方式，除了做卡片，請各班演譯一小段影片，PO在學校粉絲專頁，各班產出的影片各有特點，不只孩子有創意，老師也很有活力。

屏東縣唐榮國小5年2班學童們，在導師謝馭婷帶領下，錄製「真愛媽媽調查局」影片，勇敢說出對媽媽的愛。記者劉星君／攝影
屏東縣唐榮國小5年2班學童們，在導師謝馭婷帶領下，錄製「真愛媽媽調查局」影片，勇敢說出對媽媽的愛。記者劉星君／攝影

母親節 卡通

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