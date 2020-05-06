澎管處短片 獲美國MUSE設計大獎鉑金獎

2020年美國繆斯國際創意設計大獎MUSE Design Award得獎結果近日揭曉，澎管處製作的「澎湖．夢幻群島」短片脫穎而出，獲「視頻/旅遊」類別最高榮譽鉑金獎。

2020年美國繆斯國際創意大獎，有來自50多個國家和地區的1萬5000多件作品共同角逐，130多名國際知名評審。澎湖國家風景區管理處長許宗民今天表示，影片是跨域行銷的最佳工具，這次參賽作品以國際行銷思維及旅行者視角，呈現澎湖海島風情、自然景觀、知性文化與在地人濃厚情感，間接傳達給國外旅人進而推向全球，期待吸引更多國際觀光客來澎湖觀光旅遊。

澎管處發布新聞稿指出，「澎湖．夢幻群島」是由來自台北的幸運之丘國際廣告團隊為澎湖縣打造的觀光音樂影片。值得一提的是13歲女演員葉雅君從澎湖當地選角中脫穎而出，葉雅君自離島將軍長大，10歲就取得潛水師執照，也因此能有在海中的亮麗演出。

捷克導演Karel Picha找出澎湖最有特色的自然地景、人文風景，以少女奇幻想像乘著詩意的歌曲遨遊在澎湖秘境。片中出現的著名美景如鯨魚洞、池西岩瀑、摩西分海、二崁聚落、硓咕石、天后宮、東嶼坪、吉貝島與內垵沙灘，其中知名的花火節也在故事的巧思裡成為亮點。

團隊邀請波蘭作曲家krzysztof zimmermann製作帶有澎湖聲景的動人旋律，既詩意又能呈現出自然的壯麗。可以說是集眾多藝術打造出的一部音樂影片。

MUSE Design Awards由歷史悠久的美國國際設計獎項協會（IAA）主辦，是全球創意設計領域最具影響力的國際獎項之一。繆斯設計獎共設置9大類別，以發掘全球設計繆思為宗旨，為建築、室內、時尚、廣告等領域提供全面的發光舞台，每年嚴格的評分標準，吸引國際知名品牌與設計師爭相參與。