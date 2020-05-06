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視察部落之心 伍麗華推原住民族學校及原住民族學校法

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
立法委員廖婉汝（左）、立法委員伍麗華（左一）、立法委員陳玉珍（左三）、立法院召集委員管碧玲（右一）、原住民族委員會主委夷將‧拔路兒（右）。記者陳弘逸／翻攝
立法委員廖婉汝（左）、立法委員伍麗華（左一）、立法委員陳玉珍（左三）、立法院召集委員管碧玲（右一）、原住民族委員會主委夷將‧拔路兒（右）。記者陳弘逸／翻攝

民進黨籍屏東立委伍麗華與立院內政委員會召委管碧玲、陳玉珍等人，今天到屏東縣來義鄉考察「部落之心」示範點，全程皆由原住民族委員會主委夷將‧拔路兒陪同，瞭解「部落之心」示範點目前的建置進度及後續規畫。

「部落之心」為原住民族委員會所推動，主要以原住民族文化為發展基礎，並整合長者照護、學童課後照顧、幼兒托育、數位運用等相關服務。「部落之心」集合了原住民族傳統的建築特色，更是作為原住民文化意涵的綜合中心。

「部落之心」示範點設於屏東縣來義鄉新來義部落，目前已完成第1期工程。對此，原住民委員會夷將．拔路兒說，「部落之心」在伍麗華任職不到3個月的時間內，就完成原住民族學校法草案，更顯示出她推動原住民族學校的熱忱和決心。

伍麗華說，「原住民族學校是一個諾亞方舟保種計畫，我們最重要的目標就是培育走出校園後能說族語的學生。」

伍麗華指出，希望教育部和原民會合力培養具教學專業及族語能力的各領域師資，並發展族群本位的課綱及課程教材，期望藉此穩固基礎原住民族學校，讓更多老師可用母語教育，來延續祖傳語言的學習方式，更藉此保留族群文化及知識。

伍麗華強調，在原民會的支持下，這個示範點的前瞻計畫經費，能讓族人擁有一個混齡學習、互助照顧的族群文化傳承場域。伍麗華還說，未來將會催生出原住民族學校法，並透過健全的制度，還給每一個族群應有的受教資源。

對此，管碧玲綜合各部會及屏東縣政府意見表示，現階段核定的前瞻計畫經費，將支持建構多元世代學習中心為主，想必委員們會催生原住民族校法，未來也持續監督、支持教育部及原民會辦理原住民族學校。

民進黨籍屏東立委伍麗華與立院內政委員會召委管碧玲、陳玉珍等人，前往屏東來義鄉考察「部落之心」示範點。記者陳弘逸／翻攝
民進黨籍屏東立委伍麗華與立院內政委員會召委管碧玲、陳玉珍等人，前往屏東來義鄉考察「部落之心」示範點。記者陳弘逸／翻攝

原住民 屏東縣政府 伍麗華

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