疫情衝擊異業合作 早午餐業者挺屏東可可鮮奶推行動支付

新冠肺癌疫情影響，餐飲業者受衝擊，業者串連幫忙，高屏地區漫時光早午餐創辦人徐皖台攜手屏東縣獲金牌可可、TC巧舖共同創辦人邱濬宇、萬丹農民鮮乳第三代李奕瑞異業合作，從5月8日起到5月24日，在漫時光早午餐購買屏東金牌可可與酪農商品全面88折，漫時光也全面導入街口支付，防疫期間減少現金接觸。

漫時光早午餐創辦人徐皖台說，新冠肺炎疫情爆發後，3月開始業績下滑約3成。他找來屏東縣可可農、酪農，在店內設置「金牌可可與萬丹鄉鮮乳專區」，讓民眾外帶購買，在家也能DIY調製屏東金牌可可鮮奶。

街口支付副總黃峰昶說，防疫讓民眾漸習慣使用行動支付，有效減低接觸鈔票及零錢銅板次數，上線初期使用街口支付都享有5％以上行銷回饋。街口支付更將把「屏東驕傲，力挺屏東金牌可可鮮奶」推薦給230多萬活躍用戶，鼓勵街口會員多多消費。

可可農邱濬宇說，近期有人冒用他們得獎照片，搶搭台灣巧克力商機，以一頁式詐騙廣告冒名。他與早午餐業者合作，民眾只要在漫時光就買得到相關產品，日後也會上架實體通路，請民眾不要再被一頁式詐騙廣告欺騙。