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梅雨太少 台南高雄明起夜間減壓供水

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
久旱不雨，台南地區主要水庫蓄水量都進入低水位，曾文水庫洩洪口浮覆地在烈日照射下，地表出現龜裂。 圖／聯合報系資料照片
久旱不雨，台南地區主要水庫蓄水量都進入低水位，曾文水庫洩洪口浮覆地在烈日照射下，地表出現龜裂。 圖／聯合報系資料照片

時序進入枯水期最乾時期，台水表示，各地區水庫蓄水率約2至5成，目前各地供水都算穩定，不過為因應天候異常，梅雨季未如期降臨的狀況，依據經濟部水利署決定，自明(7)日起台南及高雄地區將在每日22時至翌日6時離峰時段減壓供水。

由於梅雨季沒出現，台水轉換台南、高雄水情燈號，由水情稍緊綠燈調整為減壓供水黃燈，要在不影響民生及防疫用水下，實施「離峰時段」每日22時至翌日6時減壓供水。

台水已成立旱災災害緊急應變小組，滾動檢討各項供水措施。台水指出，離峰時段減壓供水，由於各用戶已自備水塔影響不大，只有管線末端及高地區用戶水壓較為不穩，建議在減壓供水時段前，提前儲水備用。

此外，也會停供政府機關及國營事業轄管的噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非必要性用水。

台水並呼籲民眾共體時艱節約用水，將水資源做最有效利用，以渡過今年旱象。

梅雨 水庫

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