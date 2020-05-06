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防疫紓困 高市：認定從寬資料從簡發放從速

中央社 / 高雄6日電
高雄市長韓國瑜。中央社資料照
高雄市長韓國瑜。中央社資料照

新台幣1萬元急難紓困申請今天上路受理。高雄市長韓國瑜說，紓困方案頒布來造成民眾迷惘和混亂，將遵從衛福部相關指示，訂定認定從寬、資料從簡和發放從速等3原則發放。

高市府在鳳山行政中心召開治安會報後，再由韓國瑜召集民政、農業等相關局處召開臨時記者會，說明紓困方案的處理原則和作法。

韓國瑜表示，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，紓困方案無保工作者等，凡是收入介於基本生活費1.5倍到2倍者等方案，造成民眾迷惘且混亂，為避免混亂參考衛福部的切結書內容等，訂定這3大原則，約8天內即可完成發放。

韓國瑜表示，所有的審查和受理的手續，一切以便民為第一原則。在目前有些亂的情況下，訂定更準確、更細膩的申請需求。也讓承辦人有準則，於申請時都可避開很多的干擾。

出席的相關局處說明是遵照衛福部相關切結書內容辦理資料審查。高市府副秘書長張裕榮說，衛福部4日有公文，市府完全遵照衛福部公文內容辦理，以公文所附的切結書為標準做資料審查，這就是認定從寬、資料從簡。

農業局長吳芳銘說，農委會針對農漁民紓困，農民部分，只要是目前具有農保身份、實際從事農務工作和在農會信用部有戶頭，於11日可不用去申請，會於15日直接把錢匯去給農民，避開如區公所的申請人滿為患。

海洋局長趙紹廉也表示，目前估計實際上從事漁業勞動的漁民，在生活補貼新台幣1萬元部份，高市約有4萬7000多人，11日開始申請，也希望能夠一併比照於15日直接匯款。無一定雇主或自營作業的漁民生活補貼3萬元部分，目前高市有9800多人符合資格，至昨天已申請2600多人。

民政局長曹桓榮表示，區公所前幾天即收到民眾申請，民政局今天根據衛福部函及市府的政策，以認定從寬、資料從簡、撥款從速原則，並在區公所的流程上及調撥人力，要讓民眾能及時得到救助。

社會局長黃淵源說，中央撥款已約1億元，預估人數可能會再增多。沒有工作證明者，簽切結書即可，這就是認定從寬。對於中央已撥款1億多元，韓國瑜於記者會結束前表達「心存感謝」。

韓國瑜 衛福部 漁民

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