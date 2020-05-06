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生態保育區澎澎灘淨灘 清淨家園迎燕鷗

中央社 / 澎湖6日電

澎湖白沙鄉北海重要的生態保育區「澎澎灘」，為迎接即將來臨的燕鷗過境，提供候鳥群棲息產卵環境，自3月底展開棲地整治作業。澎湖縣政府農漁局表示，連續5天清除約達13噸各類海漂物。

農漁局表示，經與當地業者配合派遣船隻及機具，清除堆積在沙洲的大型垃圾，以鐵殼船及大型怪手等清運海洋廢棄物，前後清運5天，清除裝載251包垃圾太空包，約達13噸的各類海漂物。

這次棲地整治作業，當地業者調派船隻及機具，配合縣府清除堆積在沙洲上的保特瓶、塑膠大桶、雜木及輪胎等大型海洋廢棄物等垃圾。共同維護澎澎灘上海鳥保育區經營場域，日後更願意協助日常管理維護之責。

依農漁局觀察資料，澎澎灘目前島上的面積3/4的沙洲規劃為鳥類生態保育區，另1/4處提供觀光客休閒遊憩。每年4月初至9月底，有小燕鷗、紅燕鷗、蒼燕鷗、鳳頭燕鷗、中杓鷸及翻石鷸等野生動物海鳥在此產卵、棲息處所，現已有部份保育類海鳥在島上沙洲現蹤。

農漁局期盼各界都能參與公共服務工作，引起更多鄉親對生態保育的關注外，讓愛心湧入保育工作。同時，也呼籲前往的觀光客能維護澎澎灘的環境，讓人、鳥共存取得雙贏，共享環境之美。

生態保育 澎湖

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