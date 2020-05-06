紓困申請混亂 韓國瑜提從寬、從簡、從速3原則

減輕紓困申請亂象，高雄市長韓國瑜今下午召開「急難紓困實施說明記者會」表示，高市府將依3大原則來受理紓困專案申請的高雄市民，第一原則是申請紓困者，認定從寬；第二原則是資料從簡，第三原則、發放從速，預計在8天之內就可以完成發放。

韓國瑜說，紓困專案頒布以來，造成民眾非常大的迷惘，而且很混亂，市府遵從衛福部指示，為避免混亂，參考了衛服部的內容決定三大原則，來受理紓困專案申請的高雄市民，第一原則、申請紓困者，認定從寬；第二原則、資料從簡；第三原則、發放從速，預計在8天之內就可以完成發放，審查3天、發放5天，原則上以8天為基礎；韓國瑜說，請高雄市民和市府配合，「所有審查、受理手續，一切以便民為第一原則。」

副秘書長張裕榮說，衛福部5月4日時有個公文，市府完全尊重衛福部這個公文內容辦理，衛福部公文裡有一個認定表跟申請書，有相關內容跟應檢附的資料，但有些民眾短時間沒有辦法拿到這些資料，所以市府就遵從衛福部公文裡所附的一個切結書，基本上，市府是以這個切結書為標準，來做資料的審查，這就是認定從寬、資料從簡。

農業局吳芳銘說，農委會針對農漁民紓困部分，農民部分，只要是目前具有農保的身份、實際從事農務的工作、在農會如有相關信用戶頭，5月11日時，可不用去申請，政府會在5月15日直接把錢匯去給農民，避免公所人滿為患。

海洋局長趙紹廉說，目前估計，實際上從事這個漁業勞動的漁民，生活補貼1萬元的部份，高雄市約有4萬7689人，5月11日後開始申請，剛剛提到5月15日就可以入帳是農民的部分，漁民部分，現在仍在查詢，也希望能夠一併比照。另外，無一定雇主或是自營作業的漁民生活補貼3萬元部分，目前高雄市有9873人符合資格，到昨已申請2695個，約占27%左右。

民政局長曹桓榮說，公所其實在前幾天就已有收到民眾很多申請，今天根據衛福部的函及市長、市府的政策，認定從寬、資料從簡、撥款從速，在區公所的流程上，要麻煩35區，包括原民3區所有的公所人員，包括區長要調撥人力來全力協助民眾，讓民眾能及時得到救助。

曹說，以今天人潮來看，以三民區來講，排隊就超過千人，負荷量非常大。也要請市民心平氣和、稍安勿躁，讓里幹事等人來說明跟服務，也請基層人員要有耐心做好服務。以今天來看，大概統計有超過3千件，量真的是非常大。高雄市預計會有將近3萬人，會跟社會局配合，從速撥款給市民。

社會局長黃淵源說，中央撥款的錢已約1億多，預計可申請者3萬多人，人數可能會愈來愈多。沒有工作證明者，簽切結書就可以，這就是認定從寬。

有媒體問韓國瑜，市府3原則是否因為中央紓困方案太複雜？韓國瑜說，中央撥的錢，只能心存感謝，已有1億多進來，只是說，針對今天有一點亂的情況下，市府趕快修正一個更準確、細膩、更能夠有利於申請人及市民需求，訂出3原則，之後這3原則，也讓承辦的市府人員做起來有一個準則，3原則可說是是此時此刻的及時雨，讓大家申請時可避開很多干擾。