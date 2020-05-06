快訊

蔡英文一句「佳龍怎變最後一名」 觀光局加班3天清倉紓困

航特部歸仁基地飛行訓練 直升機重落地2員均安

聽新聞
test
0:00 / 0:00

紓困申請混亂 韓國瑜提從寬、從簡、從速3原則

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜(中)今下午召開「急難紓困實施說明記者會」表示，高市府將依3大原則來受理紓困專案申請的高雄市民，分別是認定從寬、資料從簡、發放從速。記者蔡孟妤／攝影
高雄市長韓國瑜(中)今下午召開「急難紓困實施說明記者會」表示，高市府將依3大原則來受理紓困專案申請的高雄市民，分別是認定從寬、資料從簡、發放從速。記者蔡孟妤／攝影

減輕紓困申請亂象，高雄市長韓國瑜今下午召開「急難紓困實施說明記者會」表示，高市府將依3大原則來受理紓困專案申請的高雄市民，第一原則是申請紓困者，認定從寬；第二原則是資料從簡，第三原則、發放從速，預計在8天之內就可以完成發放。

韓國瑜說，紓困專案頒布以來，造成民眾非常大的迷惘，而且很混亂，市府遵從衛福部指示，為避免混亂，參考了衛服部的內容決定三大原則，來受理紓困專案申請的高雄市民，第一原則、申請紓困者，認定從寬；第二原則、資料從簡；第三原則、發放從速，預計在8天之內就可以完成發放，審查3天、發放5天，原則上以8天為基礎；韓國瑜說，請高雄市民和市府配合，「所有審查、受理手續，一切以便民為第一原則。」

副秘書長張裕榮說，衛福部5月4日時有個公文，市府完全尊重衛福部這個公文內容辦理，衛福部公文裡有一個認定表跟申請書，有相關內容跟應檢附的資料，但有些民眾短時間沒有辦法拿到這些資料，所以市府就遵從衛福部公文裡所附的一個切結書，基本上，市府是以這個切結書為標準，來做資料的審查，這就是認定從寬、資料從簡。

農業局吳芳銘說，農委會針對農漁民紓困部分，農民部分，只要是目前具有農保的身份、實際從事農務的工作、在農會如有相關信用戶頭，5月11日時，可不用去申請，政府會在5月15日直接把錢匯去給農民，避免公所人滿為患。

海洋局長趙紹廉說，目前估計，實際上從事這個漁業勞動的漁民，生活補貼1萬元的部份，高雄市約有4萬7689人，5月11日後開始申請，剛剛提到5月15日就可以入帳是農民的部分，漁民部分，現在仍在查詢，也希望能夠一併比照。另外，無一定雇主或是自營作業的漁民生活補貼3萬元部分，目前高雄市有9873人符合資格，到昨已申請2695個，約占27%左右。

民政局長曹桓榮說，公所其實在前幾天就已有收到民眾很多申請，今天根據衛福部的函及市長、市府的政策，認定從寬、資料從簡、撥款從速，在區公所的流程上，要麻煩35區，包括原民3區所有的公所人員，包括區長要調撥人力來全力協助民眾，讓民眾能及時得到救助。

曹說，以今天人潮來看，以三民區來講，排隊就超過千人，負荷量非常大。也要請市民心平氣和、稍安勿躁，讓里幹事等人來說明跟服務，也請基層人員要有耐心做好服務。以今天來看，大概統計有超過3千件，量真的是非常大。高雄市預計會有將近3萬人，會跟社會局配合，從速撥款給市民。

社會局長黃淵源說，中央撥款的錢已約1億多，預計可申請者3萬多人，人數可能會愈來愈多。沒有工作證明者，簽切結書就可以，這就是認定從寬。

有媒體問韓國瑜，市府3原則是否因為中央紓困方案太複雜？韓國瑜說，中央撥的錢，只能心存感謝，已有1億多進來，只是說，針對今天有一點亂的情況下，市府趕快修正一個更準確、細膩、更能夠有利於申請人及市民需求，訂出3原則，之後這3原則，也讓承辦的市府人員做起來有一個準則，3原則可說是是此時此刻的及時雨，讓大家申請時可避開很多干擾。

新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困

延伸閱讀

韓國瑜感謝黨中央關心罷韓 將找時間對外報告

520會有大動作？韓國瑜：我們需要的是合作 不是對決

中天新聞播「小韓粉」哭泣挺韓國瑜挨罰60萬元 NCC勝訴

韓國瑜：疫情趨緩 管制措施將逐步開放

相關新聞

蔡英文一句「佳龍怎變最後一名」 觀光局3天清倉紓困

本報上周五獨家披露，紓困「受理」多、「核撥」少，截至4月29日受理件數約3成，實際撥款率僅4％，旅宿業編28.1億元，只...

【重磅快評】從玉蘭花到彰化阿嬤 蔡英文的錢不好拿？

紓困明明是德政，蔡政府卻好像在擠牙膏，作業切割一波再一波，最新擴大紓困的動作不小，卻讓人看不到牙膏在那裡，結果民眾拚命刷...

觀光紓困被嫌發太慢 觀光局急調人力支應

新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，行政院擴大紓困對象，針對未加保的勞工、農漁民加發補助金、每戶可領1萬元，今天正式開放申請，不料...

蔡英文一句「佳龍怎變最後一名」 觀光局加班3天清倉紓困

一疊疊的紓困申請案堆滿辦公桌，交通部觀光局人員埋首文件堆中比對資料。從昨天開始，觀光局7樓臨時成立「緊急救援小組」，在全台各風景管理處急召20多人進駐局本部，他們清晨打卡、加班到深夜，午夜前才走出辦公大樓、住進對面旅館，只因蔡總統本周一上午一通電話打進交通部，關切「佳龍啊，你們觀光局，怎麼從紓困模範生，變成執行最後一名了？」

【總編開箱】少了陳時中 民進黨政府就不會辦事了嗎

今天是擴大紓困第一天，各地記者一早陸續傳回登記申請現場，各地申辦處擠滿了人，每一處申請場地都見到跟承辦員爭得面紅耳赤的民眾。其中有老阿嬷帶著年幼孫子來申請，到現場才發現缺了很多申請資料，還有偏鄉民眾花錢包車來申辦，申請時才發現不符合資格，沒領到補助金，白白花了車錢。

澎湖民眾申請紓困搞得丈二金剛 澎縣府盼放寬條件

行政院長蘇貞昌宣布擴大紓困方案，今天各縣市開始受理申請，澎湖縣各鄉、市公所也出現人潮，不少人被申請資格搞得丈二金剛，迷迷...

急難紓困第一天花蓮市千人詢問 7日起可至里辦公處申請

中央急難紓困擴大補助1萬元今天起受理，花蓮市公所一早就湧入大批人潮，首日近千人次詢問，讓公所人員忙得人仰馬翻。市公所下午...

行政院加碼助弱勢身障勞工 籲國人支持庇護工場

為協助受新疫情衝擊的弱勢、身障勞工，行政院今（6）日在紓困陳時中團隊記者會，宣布將對2,300多名無固定雇主及自營的視障...

幫視障按摩、庇護工場度難關 勞動部最高補助8萬元

因應新冠肺炎疫情衝擊，勞動部今公告，對於無一定雇主及自營視障按摩師提供每月1萬5千元補貼，一次發給3個月，共計4萬5千元...

急難紓困擴大補助申請首日 黃偉哲：以民眾切結書為重

今天是急難紓困擴大補助開放申請第一天，台南市長黃偉哲表示，今天台南市許多區公所湧入不少民眾，但沒有發生混亂的狀況，因為昨...

卡債族勞工獲紓困卻被銀行凍結帳戶 金管會：不可以

民進黨立委周春米今指出，有弱勢勞工陳情，雖申請勞動部的紓困3萬元，卻因積欠10萬卡債，錢一入帳就被銀行凍結。金管會銀行局...

紓困申請混亂 韓國瑜提從寬、從簡、從速3原則

減輕紓困申請亂象，高雄市長韓國瑜今下午召開「急難紓困實施說明記者會」表示，高市府將依3大原則來受理紓困專案申請的高雄市民...

熱門新聞

不用大熱天排隊申請！99萬農民一萬元補貼直送帳戶

美國新禁令 外資點名六台廠成贏家

製鞋龍頭寶成取得工會同意 員工無薪假確定6月1日起實施

無工作證明就簽切結 侯友宜：紓困從寬認定市長負責

快來申請 這張圖幫你算無保急難紓困金可領多少錢

勞工10萬元紓困貸款 近12萬人申請165件今入帳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。