聽新聞
test
0:00 / 0:00
贈數位助聽器並做免費聽力檢查 「天籟列車」助高市民
高雄市目前身心障礙者14萬多人，聽障者有1萬2332人，為幫助聽障人士，高雄市社會局、市議員蔡武宏連結元健大和直販公司創辦人兼執行長吳志賢，贈給高雄市500台藍牙多功能數位助聽器。另，即日起至今年底，元健大和直販公司將為高雄聽障市民做免費做專業助聽器驗配聽力檢查。
元健大和公司以「天籟列車」到各縣市協助聽障人士，高雄市社會局長黃淵源今天代表高雄市受贈藍牙多功能數位助聽器。
黃淵源說，感謝元健大和直販公司天籟列車特別到高雄，捐贈助聽器幫助高雄市有需要的市民，也提供免費聽力檢查；許多聽力受損的民眾忽視定期檢查聽力，錯失提早治療的機會，希望能透過「元健天籟列車」活動，喚起民眾對聽力的重視。
社會局表示，凡設籍高雄市、年滿18歲的民眾，測得聽力損失達60至90分貝者，可免費領取1台多功能助聽器，限量500台，有需求的民眾可至元健大和直販公司高雄博愛分公司，洽詢專線07-3223637。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言