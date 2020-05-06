贈數位助聽器並做免費聽力檢查 「天籟列車」助高市民

高雄市目前身心障礙者14萬多人，聽障者有1萬2332人，為幫助聽障人士，高雄市社會局、市議員蔡武宏連結元健大和直販公司創辦人兼執行長吳志賢，贈給高雄市500台藍牙多功能數位助聽器。另，即日起至今年底，元健大和直販公司將為高雄聽障市民做免費做專業助聽器驗配聽力檢查。

元健大和公司以「天籟列車」到各縣市協助聽障人士，高雄市社會局長黃淵源今天代表高雄市受贈藍牙多功能數位助聽器。

黃淵源說，感謝元健大和直販公司天籟列車特別到高雄，捐贈助聽器幫助高雄市有需要的市民，也提供免費聽力檢查；許多聽力受損的民眾忽視定期檢查聽力，錯失提早治療的機會，希望能透過「元健天籟列車」活動，喚起民眾對聽力的重視。

社會局表示，凡設籍高雄市、年滿18歲的民眾，測得聽力損失達60至90分貝者，可免費領取1台多功能助聽器，限量500台，有需求的民眾可至元健大和直販公司高雄博愛分公司，洽詢專線07-3223637。