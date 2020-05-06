快訊

蔡英文一句「佳龍怎變最後一名」 觀光局加班3天清倉紓困

航特部歸仁基地飛行訓練 直升機重落地2員均安

聽新聞
test
0:00 / 0:00

贈數位助聽器並做免費聽力檢查 「天籟列車」助高市民

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
元健大和直販公司捐贈高雄市藍牙多功能數位助聽器，高雄市社會局長黃淵源（中）、市議員蔡武宏（左二）表達感謝。圖／高雄市社會局提供
元健大和直販公司捐贈高雄市藍牙多功能數位助聽器，高雄市社會局長黃淵源（中）、市議員蔡武宏（左二）表達感謝。圖／高雄市社會局提供

高雄市目前身心障礙者14萬多人，聽障者有1萬2332人，為幫助聽障人士，高雄市社會局、市議員蔡武宏連結元健大和直販公司創辦人兼執行長吳志賢，贈給高雄市500台藍牙多功能數位助聽器。另，即日起至今年底，元健大和直販公司將為高雄聽障市民做免費做專業助聽器驗配聽力檢查。

元健大和公司以「天籟列車」到各縣市協助聽障人士，高雄市社會局長黃淵源今天代表高雄市受贈藍牙多功能數位助聽器。

黃淵源說，感謝元健大和直販公司天籟列車特別到高雄，捐贈助聽器幫助高雄市有需要的市民，也提供免費聽力檢查；許多聽力受損的民眾忽視定期檢查聽力，錯失提早治療的機會，希望能透過「元健天籟列車」活動，喚起民眾對聽力的重視。

社會局表示，凡設籍高雄市、年滿18歲的民眾，測得聽力損失達60至90分貝者，可免費領取1台多功能助聽器，限量500台，有需求的民眾可至元健大和直販公司高雄博愛分公司，洽詢專線07-3223637。

高雄市 列車

延伸閱讀

韓國瑜：疫情趨緩 管制措施將逐步開放

振興商圈添亮點 高市府徵求景觀設計圖

韓國瑜520將反罷宣告？ 高市府：政治揣測不回應

罷韓剩201投開票所借不到 中選會：絕大多數是市立學校

相關新聞

防疫口罩換成氧氣面罩 墾丁國小畢業典禮搬到海底

屏東墾丁是南台灣潛水樂園，台灣潛水執行總監陳琦恩發想將畢業典禮搬到海中樂園，與熱愛水上活動的屏東墾丁國小教師曾景明不謀而...

屏東南州鄉長遭控賄選逆轉勝 改判當選有效確定

前年成功連任的無黨籍屏東縣南州鄉長黃盈裕，遭控透過親友以每票1000元賄選，共付4萬4000元，檢察官及對手周聖諭都提當...

贈數位助聽器並做免費聽力檢查 「天籟列車」助高市民

高雄市目前身心障礙者14萬多人，聽障者有1萬2332人，為幫助聽障人士，高雄市社會局、市議員蔡武宏連結元健大和直販公司創...

高市青年局設政府直播頻道 首播《創業少女開箱趣》

高雄市政府青年局除了經營粉絲團與Youtube頻道外，成為第一個開設手機直播頻道的政府單位，今天中午12點10分在17直...

不會再被當成椅子坐壞！台南河樂廣場景觀燈有了新法寶

台南市「河樂廣場」3月啟用，但有民眾將景觀燈當成椅子，一連坐壞好幾盞燈，台南市政府即日起除了在園區增設使用規定的告示牌，...

奇蹟！腦瘤破裂成植物人 入住創世5個月甦醒

屏東縣一名高血壓病史的婦人65歲美姨，4年前腦血管破裂緊急送醫，救回一命後變成植物人，因為家屬需要工作無法時時照護，將美...

韓國瑜520將反罷宣告？ 高市府：政治揣測不回應

有媒體報導，高雄市長韓國瑜5月20日時，將有對支持者喊話的宣告，要跟蔡英文總統直球對決。對此，高市府表示，政治上的揣測，...

影／高雄市長韓國瑜：疫情趨緩 種種管制措施將逐步開放

高雄市政府今天召開防疫會議，高雄市長韓國瑜表示，因應疫情趨緩，室內、半室內及戶外空間，會逐步緩和開放；各局處下星期要依過...

外來種埃及聖䴉躲獵殺 屏東廢漁塭避難新棲地

外來種埃及聖䴉36年來從6隻暴增至近萬隻，擴散到西部沿海濕地，高屏地區主要在屏東縣東港、林邊和新園鄉濕地，有枋寮鄉民今天...

小孩喊「草包下台」 葉匡時感嘆「操弄純淨的孩子」

距6月6日罷韓投票剩1個月，挺韓、反韓兩股力量對陣，火藥味愈來愈濃。高雄市副市長葉匡時昨晚在臉書PO出一段朋友轉傳給他的...

高雄環局拆看板 「執法一視同仁」

罷韓團體與高雄市政府近來頻在看板議題上過招！連同高雄市環保局昨天拆除的2面違規看板，市府近期已拆5面；高雄市議長許崑源、市長韓國瑜同框的「高雄發大財」看板也被舉發違規，昨天上午已自行雇工拆下。環保局、工務局強調，執法一視同仁，沒有兩套標準。

想吃玉荷包？ 再10天就上市

高雄大樹、旗山等地玉荷包荔枝近日由綠轉紅，預計再過10天就能上市。大樹區農會表示，今年氣候回穩，玉荷包著果率約5成，近期有不少民眾探詢，農會已開放預訂。

熱門新聞

北部40多歲男確診漢他病毒 但並未遭老鼠咬傷

北部首例漢他出血熱在基隆 衛生局：巿場、夜市高危險

北市環保檢舉魔人 一人檢舉3707件入袋81萬元

小孩喊「草包下台」 葉匡時感嘆「操弄純淨的孩子」

係金ㄟ！1萬元紓困補助 彰化市公所受理200多件

台東版老人與海 成功漁民捕獲黑鮪被海豚啃剩半顆頭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。