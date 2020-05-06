高市青年局設政府直播頻道 首播《創業少女開箱趣》

高雄市政府青年局除了經營粉絲團與Youtube頻道外，成為第一個開設手機直播頻道的政府單位，今天中午12點10分在17直播平台，首播《創業少女開箱趣》節目。希望透過每周輕鬆有梗的帶狀式節目，有效推廣高雄的新創公司與團隊，讓年輕朋友可以用直播互動方式了解更多青年局資源。

青年局長林鼎超表示，青年局一直致力打造青年友善的城市環境，除了創業，也不斷思考如何幫忙搭建舞台，讓更多人看到高雄的創新能量。手機直播頻道的操作手法和臉書、youtube不同，是有趣的挑戰，產生和其他平台不同的效益。青年局許多同仁都非常創新搞怪，一提到開直播頻道都積極丟出想法。