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高市青年局設政府直播頻道 首播《創業少女開箱趣》

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市政府青年局開設手機直播頻道的政府單位，首播《創業少女開箱趣》節目。圖／高雄市青年局提供
高雄市政府青年局開設手機直播頻道的政府單位，首播《創業少女開箱趣》節目。圖／高雄市青年局提供

高雄市政府青年局除了經營粉絲團與Youtube頻道外，成為第一個開設手機直播頻道的政府單位，今天中午12點10分在17直播平台，首播《創業少女開箱趣》節目。希望透過每周輕鬆有梗的帶狀式節目，有效推廣高雄的新創公司與團隊，讓年輕朋友可以用直播互動方式了解更多青年局資源。

青年局長林鼎超表示，青年局一直致力打造青年友善的城市環境，除了創業，也不斷思考如何幫忙搭建舞台，讓更多人看到高雄的創新能量。手機直播頻道的操作手法和臉書、youtube不同，是有趣的挑戰，產生和其他平台不同的效益。青年局許多同仁都非常創新搞怪，一提到開直播頻道都積極丟出想法。

青年局頻道節目將於每周固定時段播出，由局內同仁擔任主持輪番上陣，會有『創業少女』各種開箱，如新創公司、青創基地、特色店家、育成中心、時事議題、電影書籍等；還有創業者魔性料理系列，以輕鬆詼諧的方式提供情報資源甚至是行銷高雄。讓大家收看直播節目便能輕鬆掌握青年局的服務、認識高雄各式創新創業團隊與新創育成服務，並透過議題討論、直播交流，提高政府與民眾互動性，活絡創新創業城市氛圍。民眾可鎖定及關注高雄市政府青年局的17直播頻道，以及臉書粉絲專頁。

高雄市政府青年局開設手機直播頻道的政府單位，首播《創業少女開箱趣》節目。圖／高雄市青年局提供
高雄市政府青年局開設手機直播頻道的政府單位，首播《創業少女開箱趣》節目。圖／高雄市青年局提供
高雄市政府青年局開設手機直播頻道的政府單位，首播《創業少女開箱趣》節目。圖／高雄市青年局提供
高雄市政府青年局開設手機直播頻道的政府單位，首播《創業少女開箱趣》節目。圖／高雄市青年局提供

青年 直播 創業

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