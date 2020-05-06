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65歲植物人媽媽轉院創世基金會 5個月後竟奇蹟甦醒

中央社 / 屏東縣6日電

65歲的美姨（化名）因腦血管瘤破裂變成植物人，原在安養院，輾轉至創世基金會屏東分院，5個月後奇蹟式甦醒，今年4月入住南區老人之家，她的兒子母親節前夕感謝創世的照護。

創世基金會屏東分院今天表示，美姨4年前腦血管瘤破裂緊急送醫，救回一命後卻變成植物人，家屬將她送至安養院，前後住過3家安養機構，卻屢次出現照護問題，2年前輾轉到創世屏東分院後，住了短短5個月後奇蹟甦醒。

屏東分院表示，美姨在民國107年5月入住，2個月後，時而清醒、時而昏迷，整體狀況相當不穩定，經護理人員細心照料，美姨終於在同年10月清醒，慢慢開始能簡單對話，還曾稱讚過院長林艾樺的香水「很香」，為鼓勵美姨活動，林艾樺特地在每次美姨出門復健時為她噴上香水。

經過2年照護團隊及治療師積極復健和生活訓練，今年美姨終於能自己用餐，甚至在協助下能雙手扶著輪椅緩緩站起來，因創世安養院主要照護植物人，社工為甦醒的美姨轉介到照顧復健環境更適合的衛生福利部南區老人之家，美姨離去前還不忘強調自己是「請假出門」，要兒子過幾天載她回來。

美姨4月入住老人之家時，正好遇到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，家屬無法入院探視，直到5月才開放家屬探視，屏東分院說，美姨的兒子很感謝創世基金會的照顧，讓媽媽能甦醒過來。

屏東分院說，這樣的結果，讓家屬及創世人員都相當感動和欣慰，也讓今年的母親節特別有意義。

美姨兒子接受中央社記者訪問時表示，擔心媽媽從創世轉到老人之家後不適應，前幾天與姊姊一起錄製影片，請媽媽安心住在老人之家，家人將在母親節前往老人之家與她一起過母親節，媽媽很高興能與家人團聚。

屏東分院表示，植物人照護是條漫長的道路，目前創世安養800多名植物人，每名植物人每月平均花費約新台幣4至6萬元，邀請民眾認助植物人常年安養經費，每月1650元，讓清寒植物人獲得更好的照顧。

植物人 屏東

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