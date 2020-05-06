不會再被當成椅子坐壞！台南河樂廣場景觀燈有了新法寶

台南市「河樂廣場」3月啟用，但有民眾將景觀燈當成椅子，一連坐壞好幾盞燈，台南市政府即日起除了在園區增設使用規定的告示牌，也在景觀燈上設計標示貼紙，提醒大家「我是燈不是椅子」，希望公物不要再被破壞。

台南市都發局表示，「河樂廣場」啟用之後，人潮熱絡持續不減，試營運期間因民眾尚未熟悉場域規定，除了警察局、交通局設有相關規定的告示牌外，市長黃偉哲也要求再增設相關提醒告示牌，讓民眾能更直接、更快速了解「河樂廣場」相關使用規定。

都發局指出，增設的提醒告示牌，設計形式沿用此場域原建築物與現有標示牌風格，採灰底黑字規畫設計，讓整體景觀色彩調性一致化。其中「入園須知」與「臨時公告」設置在地面層通往B1層的主要出入口，包含5處戶外梯及2座電梯入口處，可以讓民眾進入前能先了解河樂廣場的管理規則；另外，河樂廣場周邊醒目處設置「人行道／廣場禁止進入停放」警示牌，以紅底白字加上禁止標誌符號，提醒民眾遵守交通規則避免荷包縮水。

最受關注的則是B1層景觀矮燈，常被誤為座椅使用而屢屢損壞，因此，都發局也特別在燈頭處設計「我是燈不是椅子，請勿乘坐、靠坐」的標示貼紙，提醒民眾惜物愛物。

黃偉哲表示，河樂廣場是都會中難得的戶外親子戲水公共空間，更是南台灣具國際知名度的新興景點之一，希望大家都能遵守入園規定，一起來愛護。