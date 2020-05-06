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影／屏東縣府與KLOOK簽訂MOU 開創屏東觀光2.0

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安今與知名旅遊體驗預訂平台KLOOK簽訂合作意向書，攜手推動屏東觀光產業數位轉型，開創「屏東觀光2.0」。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安今與知名旅遊體驗預訂平台KLOOK簽訂合作意向書，攜手推動屏東觀光產業數位轉型，開創「屏東觀光2.0」。記者劉星君／攝影

新冠肺炎疫情衝擊，屏東縣政府與縣境內觀光休閒產業站在一起，開創新通路、新模式，替屏東旅遊市場帶來新契機。屏東縣長潘孟安今與知名旅遊體驗預訂平台KLOOK簽訂合作意向書，攜手推動屏東觀光產業數位轉型，開創「屏東觀光2.0」，超前規畫後疫情時期，開發統整新觀光亮點，重新吸引消費者目光。

屏東縣長潘孟安今與KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民簽訂合作意向書，推動屏東觀光2.0，將協助在地業者上架產品至KLOOK，開創新的銷售通路，共同推廣屏東觀光新亮點。

包括台灣之光咖啡豆和巧克力個人化的美味體驗、陸海空私房景點的3D創新玩法、文青網紅展現吸睛度在地文創體驗及屏東在地街邊小吃五星級展現的隱藏美食等四大方向，也協助業者數位化營運流程，升級防疫行動，讓大家在疫情趨緩後能安心出門。

屏東縣長潘孟安說，屏東有豐富多元歷史底蘊、自然美景與在地美食，成為國內外旅客深度體驗台灣選擇之一，盼趁此合作機會整合地方觀光資源，並積極優化。雖然目前還無法準確預期疫情何時會過去，但作為一個縣的領導機關，不只是給業者釣竿，更需協助業者找到魚群，提供業者釣魚機會。

KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民說，屏東縣廣受香港和韓國旅客歡迎，KLOOK提供超過全球400個目的地、逾10萬個當地行程與旅遊服務預訂。盼望透過KLOOK網站及App，安排各種旅行服務，讓旅客自由彈性安排動線，與縣府朝四大方向升級屏東觀光體驗。

屏東擁有相當豐富多元的歷史底蘊、自然美景與在地美食。圖／屏東縣政府提供
屏東擁有相當豐富多元的歷史底蘊、自然美景與在地美食。圖／屏東縣政府提供
屏東擁有相當豐富多元的歷史底蘊、自然美景與在地美食。圖／屏東縣政府提供
屏東擁有相當豐富多元的歷史底蘊、自然美景與在地美食。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安今（左二）與知名旅遊體驗預訂平台KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民（左一）簽訂合作意向書，攜手推動屏東觀光產業數位轉型，開創「屏東觀光2.0」。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安今（左二）與知名旅遊體驗預訂平台KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民（左一）簽訂合作意向書，攜手推動屏東觀光產業數位轉型，開創「屏東觀光2.0」。記者劉星君／攝影
屏東擁有相當豐富多元的歷史底蘊、自然美景與在地美食。圖／屏東縣政府提供
屏東擁有相當豐富多元的歷史底蘊、自然美景與在地美食。圖／屏東縣政府提供

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