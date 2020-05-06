迎逆境 自強媽媽慈愛光輝療癒人心

歷經失敗婚姻，邱鈺紜帶著2名子女獨自在外生活，多年來以清潔工維生，5年前先進行心導管手術，加上又因跌倒致椎間盤突出，邱鈺紜不逆困境透過資源回收維持一家生計。

每天清晨，53歲的邱鈺紜會為2名子女打理早餐，等孩子們上學後，她也騎著三輪車往不同的大樓前進，儘管只是距離家中幾公里外的大樓，但對罹患椎間盤突出的人來說相當吃力。為了能夠每天都有收入來源，邱鈺紜還是吃力踩著腳踏車騎往目的地。這位迎向逆境的自強媽媽，今年代表屏東家扶中心1200個受扶助家庭，接受家扶基金會「2020全國自強母親表揚」。

在住處鄰近大樓從事資源回收，邱鈺紜也順便幫忙大樓做簡單清潔，趁機將環境整理好，她說，這些都是好心的貴人願意給的機會，要懂得珍惜，做人要感恩「不能只拿走我們要的東西」。

媽媽的日常生活也影響一雙子女，念大一的女兒和高一的兒子，從小就幫著母親資源回收，即便到現在，仍然是只要放假，會主動幫媽媽到大樓回收資源，不讓媽媽太辛苦，姊弟倆都希望能趕緊完成學業，早點為辛苦的母親分擔經濟。

民國102年開始成為屏東家扶中心的受扶助家庭，邱鈺紜帶著一雙子女以感恩的心，定期到家扶中心幫忙做資源分類及回收，貼心的邱鈺紜總會將民眾所捐贈的衣服作分類，好讓扶助家長在家扶日可以很快找到孩子要的衣物。

因椎間盤突出，總得圍著束腰工作，邱鈺紜不為逆境所困，她說，生活當中有許多的事情難以改變，「哭著過一天，笑著也是過一天」，艱苦的生活總是會過，只要子女平安長大成人，有著維持自己生活的能力，這樣的日子就足夠了，不奢求要過得多麼富有，只求全家大小都能夠平安。