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防疫口罩換成氧氣面罩 墾丁國小畢業典禮搬到海底
屏東墾丁是南台灣潛水樂園，台灣潛水執行總監陳琦恩發想將畢業典禮搬到海中樂園，與熱愛水上活動的屏東墾丁國小教師曾景明不謀而合，台灣潛水協助師生完成基礎潛水訓練後，今天在核3廠出水口海域舉行別開生面的海中畢業典禮，有13名畢業生潛到5公尺深海中領取畢業證書，不僅留下難忘的人生回憶，也許下為海洋保育盡分心力的心願。
陳琦恩說，海洋保育除了淨灘、淨海護生態，教育和札根工作同樣重要，去年被台東縣綠島公館國小畢業生潛水領取畢業證書的畫面感動，墾丁三面環海，但在地學校卻未辦過海中畢業活動，於是在網路上號召學校單位跟進，今年的畢業季可以嘗試辦理，台灣潛水全力支援，墾丁國小教師曾景明看到立刻表達高度意願，加上校長和其他老師的支持，促成這場特別的畢業典禮。
墾丁國小校長陳明輝說，學校就在海邊，周邊的海洋資源豐富，最適合進行各種海洋教育；學校既然以海洋為主題發展特色，就該讓學生實際下海體驗，而非紙上談兵， 才是務實辦教育，認同有紀念意義的畢業典禮透過潛水方式完成，事前的訓練和準備工作不可少，在台灣潛水熱心協助下，也讓老師和家長放心。
畢業班導師曾景明說，從上個學期就著手準備，觀賞影片、認識海洋生物和學習保護海洋的知識外，平時有浮潛、SUP或衝浪等海洋活動課程，基本行前訓練包括面鏡排水、練習調節器呼吸和水中的耳壓平衡等，全員通過考試，今天下海時大家興奮又緊張，教練以1對1方式陪伴學生潛水，讓家長和學童都安心，畢業生也許下為海洋保育盡分心力的心願。
「在海中拍下畢業紀念照時，心情是悸動的！」陳琦恩說，台灣潛水每年提撥淨利的兩成做海洋保育工作，平時參與淨灘和淨海活動，現在進一步協助小朋友更親近海洋，期待大家不要恐海，樂見未來以親近海洋的方式辦理畢業典禮成為常態，讓更多人加入愛護海洋的行列。
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