傳國民黨民調憂罷韓 鄭照新：更在乎疫調

高雄市6月6日舉辦罷韓投票，近來傳出國民黨內部對於民調顯示不樂觀表達憂心。市府新聞局長鄭照新今天回應，「在乎疫調遠多於在乎民調」，重申市政優先、防疫第一。

鄭照新出席「因應嚴重特殊傳染性肺炎第一級流行疫情指揮中心第19應變會議」後接受媒體聯訪做以上回應。他說，現在市長著重是市政優先、防疫第一，政治上的揣測「沒必要回應」。

鄭照新表示，在乎疫調遠多於在乎民調，市府要能替鄉親守住不要出現疫情破口很重要。高雄1月25日防疫一級開設到實兵演練剛好滿100天，能維持「零本土」病例，相信市民都很振奮也願意持續配合維持好成績。

傳出國民黨中央相關罷免民調，國民黨高雄市黨部主委莊啟旺告訴中央社記者，沒有聽聞相關訊息，質疑傳說的民調不實，只是製造的假象，盼市民檢視市府團隊施政具體成績。市議員黃柏霖不以為然指出，以他接觸的團體及族群肯定市長韓國瑜的「路平」成績，學校「雙語」政策也獲認同，心疼市府團隊的努力沒有被看到。

雖然有國民黨市議員私下透露，不諱言感受到基層有一股罷韓力量成形的隱憂。但也有不具名的市議員表示，市府團隊確實有做事，但是對於限縮罷免投開票所設置、拆除罷免廣告的作法，質疑團隊戰略讓人摸不著頭緒。

蘋果日報今天報導，國民黨中央4月中一份時事民調，有6成多近7成民眾有意願出門參與罷免投票，其中有5成2民眾支持「罷韓」。以高雄市民選舉人總額228萬來算，等於是36%高雄市民（83萬人）支持罷韓，超過57萬人的罷免門檻，嚇壞藍營層峰。