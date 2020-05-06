疫情趨緩 韓國瑜允從戶外逐步開放管制措施

隨著海軍敦睦艦隊官兵解除隔離，國內疫情趨緩，高雄市長韓國瑜今天說，相關管制措施會逐步開放，從戶外優先再到半室內、室內等，市府今天也掛牌成立檢疫隔離及紓困關懷中心。

韓國瑜今天主持「因應嚴重特殊傳染性肺炎第一級流行疫情指揮中心第19次應變會議」，並在會後主持「高雄市居家檢疫居家隔離民眾及市民紓困關懷服務中心」暨揭牌。

韓國瑜指出，面對新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，市府仍謹慎戒懼不敢鬆懈，他已要求局處要建置SOP以因應疫情，同時也希望市民生活恢復正常，市府會逐步開放管制，從戶外優先、再到半室內、室內等，例如游泳池及圖書館梅花座也會逐漸開放。

另外，市府也成立「高雄市居家檢疫居家隔離民眾及市民紓困關懷服務中心」，並揭牌統合服務窗口，提供更便捷的紓困諮詢管道。

市府經發、財政及勞工局等局處也說明提供申貸及申請補助等方案成果。

衛生局長林立人指出，磐石艦官兵隔離期滿後，仍要求人員持續14天健康管理到5月16日，市府也呼籲民眾要持續落實個人消潔及消毒，戴口罩及量測體溫等，也要求企業要將這些防疫措施內化。