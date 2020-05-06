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5月8日起 武漢民眾不用採包機、定點返台方案

2020暑期工讀 屏東縣府助大專生職涯探索圓夢

中央社 / 屏東縣6日電

屏東縣政府今年持續推動「大專青年學生公部門暑期工讀」及「暑期圓夢」計畫，將提供230個縣府內職缺，協助職涯探索；另有8項暑期圓夢計畫，供大專青年發揮創意。

縣政府表示，縣府將提供230個公部門工讀職缺，工作地點在縣府各局處，工作時間自7月13日起至8月31日止，薪資時薪為新台幣158元，每月上限為2萬7808元，報名時間為5月8日至5月18日止。

除了職場型工讀機會，縣府也鼓勵青年學子勇於挑戰及實現夢想，今年「暑期圓夢」計畫提案內容除鼓勵青年發揮具公益性的個人或團體創作外，也特別邀集縣府各局處提列圓夢計畫主題。

縣府指出，圓夢計畫主題有客家事務處網站升級、原住民族本位教材推廣、殺蛇溪生活心樂章場域再躍升、勝利星村文化創意旅程規劃與執行、屏東遊程路線規劃、南華國小青銀共創等8項計畫，報名時間為5月15日至5月30日止，圓夢獎助金最高可達30萬元。

有意參與的大專青年可上屏東縣政府勞動暨青年發展處網站查詢相關資料。

屏東縣政府 青年

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