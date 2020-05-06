奇蹟！腦瘤破裂成植物人 入住創世5個月甦醒

屏東縣一名高血壓病史的婦人65歲美姨，4年前腦血管破裂緊急送醫，救回一命後變成植物人，因為家屬需要工作無法時時照護，將美姨送到安養院，但卻屢次出現照護問題，2年前輾轉來到創世後，短短5個月奇蹟甦醒，今年4月美姨順利轉到老人之家居住。

美姨成植物人狀態後，前後住過3間機構，不是入住後發現品質不佳，就是收費太高無法長住，甚至還感染過疥瘡，子女為照護問題焦頭爛額時，某醫院建議替美姨進行氣切，藉此請領補助負擔會減少，美姨的子女坦言，當時走投無路，已填寫申請書，所幸寫到一半，就接到創世基金會的電話。

美姨在2018年5月入住創世屏東院，2個月後開始時而清醒、時而昏迷，整體狀況不穩定，經護理人員細心照料，美姨終於在2018年10月清醒，慢慢開始能簡單對話，還曾稱讚過創世屏東院長林艾樺的香水「很香」，為鼓勵美姨活動，院長每次在美姨出門復健時都會噴上香水，成為兩人相處時的獨特默契。

經過2年照護團隊及治療師積極復健和生活訓練，今年美姨能自己用餐，甚至在協助下能雙手扶輪椅緩緩站起。因創世安養院主要照護植物人，社工為甦醒的美姨轉介到照顧復健環境更適合的南部老人之家。

美姨離去前還不忘強調自己是「請假出門」，要兒子過幾天載她回來。美姨兒子感慨地說，感謝創世基金會阻止自己做出錯誤的決定，他難過的說「如果媽媽注定要醒來，清醒後卻發現自己被氣切，我一輩子都不能原諒自己！」也讓家屬及創世人員感動和欣慰，也讓今年母親節特別有意義。