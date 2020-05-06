振興商圈添亮點 高市府徵求景觀設計圖

高雄市捷運局及高捷公司宣布舉辦「2020美麗大港埔，再現新風華-圓環地景改造創意徵圖」活動，5月7日正式開跑，強力對外徵求創意景觀設計圖，總獎金50萬元，盼藉由具有創意特色及吸睛聚眾效果的景觀改造設計，為周邊商圈帶來人潮。

高雄市副市長葉匡時表示，大港埔圓環商圈是70年代高雄市區最繁榮的黃金地段，但因時代變遷及生活圈移轉等因素而逐漸沒落，導致傳統商圈的經濟發展受到嚴峻考驗，如何再現大港埔風華，是目前一大重要議題，而捷運美麗島站則扮演著高雄最重要交通轉運站角色。

葉匡時說，活動將規畫透過美麗島站地面層景觀活化再造計畫，利用創意吸睛的特色建築景觀或裝置藝術，吸引地下捷運人潮延伸至地面層周邊商圈，藉此活絡帶動商圈經濟發展。此外，待疫情緩和後，市府也將祭出400萬元補助高雄市商圈舉辦行銷活動，也會促請捷運公司在美麗島站舉辦相關商業活動，盼為商圈帶來人潮及錢潮。

捷運局長范揚材表示，希望透過年輕學子的創意設計發想，呈現出「高雄在地特色與價值」，因此，除規畫學有專精的「大專社會組」外，也針對高中職學生規畫「高中職學生組」，各組第一名將分別獲得25萬元及10萬元高額獎金，總獎金則高達50萬元，歡迎各界踴躍發揮創意及專業，一起為大港埔再現全新風華。

徵圖活動5月7日起受理至6月17日止，設計主題不限，但以不破壞、不遮蔽美麗島站四座玻璃出入口主體為前提，以景觀再造創意設計圖為主，包含景觀、建築、設施改造或新增彩繪、裝置物等主題皆可，設計範圍則為捷運美麗島站1號到4號出口地面層周邊景觀建物及設施(可包含出口外第一排建築外觀)。