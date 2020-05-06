快訊

最新基因分析顯示：新冠病毒去年底已在全球各地人傳人

不用大熱天排隊申請！99萬農民一萬元補貼直送帳戶

振興商圈添亮點 高市府徵求景觀設計圖

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市捷運局及高捷公司宣布舉辦「2020美麗大港埔，再現新風華-圓環地景改造創意徵圖」活動。記者蔡孟妤／攝影
高雄市捷運局及高捷公司宣布舉辦「2020美麗大港埔，再現新風華-圓環地景改造創意徵圖」活動。記者蔡孟妤／攝影

高雄市捷運局及高捷公司宣布舉辦「2020美麗大港埔，再現新風華-圓環地景改造創意徵圖」活動，5月7日正式開跑，強力對外徵求創意景觀設計圖，總獎金50萬元，盼藉由具有創意特色及吸睛聚眾效果的景觀改造設計，為周邊商圈帶來人潮。

高雄市副市長葉匡時表示，大港埔圓環商圈是70年代高雄市區最繁榮的黃金地段，但因時代變遷及生活圈移轉等因素而逐漸沒落，導致傳統商圈的經濟發展受到嚴峻考驗，如何再現大港埔風華，是目前一大重要議題，而捷運美麗島站則扮演著高雄最重要交通轉運站角色。

葉匡時說，活動將規畫透過美麗島站地面層景觀活化再造計畫，利用創意吸睛的特色建築景觀或裝置藝術，吸引地下捷運人潮延伸至地面層周邊商圈，藉此活絡帶動商圈經濟發展。此外，待疫情緩和後，市府也將祭出400萬元補助高雄市商圈舉辦行銷活動，也會促請捷運公司在美麗島站舉辦相關商業活動，盼為商圈帶來人潮及錢潮。

捷運局長范揚材表示，希望透過年輕學子的創意設計發想，呈現出「高雄在地特色與價值」，因此，除規畫學有專精的「大專社會組」外，也針對高中職學生規畫「高中職學生組」，各組第一名將分別獲得25萬元及10萬元高額獎金，總獎金則高達50萬元，歡迎各界踴躍發揮創意及專業，一起為大港埔再現全新風華。

徵圖活動5月7日起受理至6月17日止，設計主題不限，但以不破壞、不遮蔽美麗島站四座玻璃出入口主體為前提，以景觀再造創意設計圖為主，包含景觀、建築、設施改造或新增彩繪、裝置物等主題皆可，設計範圍則為捷運美麗島站1號到4號出口地面層周邊景觀建物及設施(可包含出口外第一排建築外觀)。

報名簡章及報名表單可於高雄捷運公司全球資訊網https://www.krtc.com.tw/下載，連同報名相關資料、作品圖說，以電子郵件寄送至「美麗大港埔徵圖信箱：formosastationaward@gmail.com」，（註明：作品報名繳交），相關詢問可洽徵圖工作小組陳先生(02)7730-8830#2019。

高雄市捷運局及高捷公司宣布舉辦「2020美麗大港埔，再現新風華-圓環地景改造創意徵圖」活動。記者蔡孟妤／攝影
高雄市捷運局及高捷公司宣布舉辦「2020美麗大港埔，再現新風華-圓環地景改造創意徵圖」活動。記者蔡孟妤／攝影

捷運

延伸閱讀

小孩喊「草包下台」 葉匡時感嘆「操弄純淨的孩子」

萊爾富推「振興優惠券」限量8萬份！超過74項商品最低買1送1，會員App也有振興優惠

高市共享電動自行車推優惠鼓勵搭乘 醫護更免費騎1個月

行銷安心遊高雄 葉匡時拍新郎照

相關新聞

外來種埃及聖䴉躲獵殺 屏東廢漁塭避難新棲地

外來種埃及聖䴉36年來從6隻暴增至近萬隻，擴散到西部沿海濕地，高屏地區主要在屏東縣東港、林邊和新園鄉濕地，有枋寮鄉民今天...

奇蹟！腦瘤破裂成植物人 入住創世5個月甦醒

屏東縣一名高血壓病史的婦人65歲美姨，4年前腦血管破裂緊急送醫，救回一命後變成植物人，因為家屬需要工作無法時時照護，將美...

韓國瑜520將反罷宣告？ 高市府：政治揣測不回應

有媒體報導，高雄市長韓國瑜5月20日時，將有對支持者喊話的宣告，要跟蔡英文總統直球對決。對此，高市府表示，政治上的揣測，...

高雄市長韓國瑜：疫情趨緩 種種管制措施將逐步開放

高雄市政府今天召開防疫會議，高雄市長韓國瑜表示，因應疫情趨緩，室內、半室內及戶外空間，會逐步緩和開放；各局處下星期要依過...

小孩喊「草包下台」 葉匡時感嘆「操弄純淨的孩子」

距6月6日罷韓投票剩1個月，挺韓、反韓兩股力量對陣，火藥味愈來愈濃。高雄市副市長葉匡時昨晚在臉書PO出一段朋友轉傳給他的...

高雄環局拆看板 「執法一視同仁」

罷韓團體與高雄市政府近來頻在看板議題上過招！連同高雄市環保局昨天拆除的2面違規看板，市府近期已拆5面；高雄市議長許崑源、市長韓國瑜同框的「高雄發大財」看板也被舉發違規，昨天上午已自行雇工拆下。環保局、工務局強調，執法一視同仁，沒有兩套標準。

想吃玉荷包？ 再10天就上市

高雄大樹、旗山等地玉荷包荔枝近日由綠轉紅，預計再過10天就能上市。大樹區農會表示，今年氣候回穩，玉荷包著果率約5成，近期有不少民眾探詢，農會已開放預訂。

高雄那瑪夏水蜜桃產季 韓國瑜鼓勵踴躍訂購

高雄市那瑪夏區正值水蜜桃產季，市長韓國瑜今率市府團隊至那瑪夏區公所視察，並一同行銷水蜜桃。韓國瑜試吃後大讚水蜜桃好吃，盼...

屏東菸葉場 立體停車場動工

屏東縣政府保存具指標性的工業遺產，2010年將屏東菸葉廠內4棟建物登錄為歷史建築，去年將屏東菸葉廠及附屬設施也納入歷史建築群，昨天屏東菸場旁立體停車場動工，「屏菸1936文化基地」計畫又往前邁開一步。

降雨少 台南、高雄夜間減壓供水

防疫期間民眾用水量增加，但降雨量不如預期，水公司決定台南、高雄明天起夜間減壓供水。台南市長黃偉哲昨天在市政會議中，要求相關局處及所轄單位確實執行節水措施，包括落實工業區用水回收、各機關停止使用自來水供應噴水池、行道樹澆灌及洗街等使用回收水，並在水資中心設置取水點供民眾自由取用。工務局隨後宣布戲水勝地「河樂廣場」即日起暫停供水戲水池。

中央加碼勞工紓困 高雄市收到1億3400萬元特別預算

因應新冠肺炎疫情造成民眾生活困境，中央提供勞工紓困貸款，明天起有1萬元的紓困金可申請。高雄市社會局今天表示，中央撥給高雄...

還要等多久？ 大樹農民：再過10天就能吃到玉荷包

時序進入5月，高雄大樹、旗山等地的玉荷包荔枝已在枝頭悄悄由綠轉紅，距離上市時間不遠。大樹區農會表示，今年氣候回穩，玉荷包...

熱門新聞

北部40多歲男確診漢他病毒 但並未遭老鼠咬傷

北部首例漢他出血熱在基隆 衛生局：巿場、夜市高危險

中央擴大紓困方案不清不楚 基層公所人員怨「秀過頭」

「星光」海選之星跳水癱瘓 翅膀男孩花13年唱出重生

北市環保檢舉魔人 一人檢舉3707件入袋81萬元

鹿港護理師遺愛人間 家屬捐復康巴士完成遺願

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。