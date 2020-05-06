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韓國瑜520將反罷宣告？ 高市府：政治揣測不回應

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市新聞局長鄭照新。記者蔡孟妤／攝影
高雄市新聞局長鄭照新。記者蔡孟妤／攝影

有媒體報導，高雄市長韓國瑜5月20日時，將有對支持者喊話的宣告，要跟蔡英文總統直球對決。對此，高市府表示，政治上的揣測，沒有必要回應，並強調韓現在每天以市政跟防疫為主，市政優先、防疫第一。

6月6日舉行罷免投票，對於5月20日是否有要對外喊話、呼籲支持者出來投票反罷韓？高雄市新聞局長鄭照新說，現在市長著重的，「大家可以看到市長每天都是以市政跟防疫為主，所以市政優先、防疫第一，對於政治上面的揣測，我們沒有必要去回應」。

被問到立法院前院長王金平說要挺本土藍度過罷韓危機，鄭照新說，他還沒聽到王院長講的話，但是王有他的想法、智慧跟影響力，說的話大家都尊重，「我想他所說的話，一定有它背後的一些理由跟道理，那高雄市政府還是一樣，市政優先、防疫第一」。

被問到是否有對罷韓做內部民調覺得不太樂觀？鄭照新說，市政跟防疫，是市府最在乎的事，就像他過去一直不斷強調，在乎疫調，遠多於在乎民調，能夠替高雄鄉親守住，不要出現疫情破口，是市府最在乎的事情，市府也在一級開設後第100天舉行實兵演練，也保持100天內零本土感染紀錄，市府團隊都非常振奮，也願意跟高雄鄉親一起努力維持這樣的成績。

對於四維國小計畫出借9間教室供罷免投票，鄭說，教育局5月4日就有跟高雄市選委會及相關機構協調，並強調防疫的需求是基於家長的心聲，尤其是國小部分，且市府過去防疫規定，除了學生跟老師外，暫停開放校園，包括周六日想進入學校運動也都禁止，所以就有很多家長、團體提出疑問，如果可以不讓外人進入校園的話，為什麼投票要開特例？

鄭照新說，但以高雄市政府的立場，尤其是教育局的立場，是兩個投開票所為原則，本來就是有開放，只是以兩個投開票所為原則，但也說過，如果有特殊情況可以來協調，沒有要去刻意禁止。

鄭強調，如果各地的國小有特殊的在地狀況或考量，比如說人數比較多、位於比較密集區等，有自己的考量，市府基本上都予以尊重。另教育局對國中跟高中的開放相對比較寬鬆，只是高雄市選委會還在做綜合性考量，市府不介入高雄市選委會的考量，所以等市選委會做出評估後，市府靜候指示，看怎樣來配合，沒有衝突的問題。

高雄市 鄭照新 選委會

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