快訊

最新基因分析顯示：新冠病毒去年底已在全球各地人傳人

不用大熱天排隊申請！99萬農民一萬元補貼直送帳戶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄市長韓國瑜：疫情趨緩 種種管制措施將逐步開放

聯合報 / 記者蔡孟妤徐如宜／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜表示，因應疫情趨緩，室內、半室內及戶外空間，會逐步緩和開放。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜表示，因應疫情趨緩，室內、半室內及戶外空間，會逐步緩和開放。記者劉學聖／攝影

高雄市政府今天召開防疫會議，高雄市長韓國瑜表示，因應疫情趨緩，室內、半室內及戶外空間，會逐步緩和開放；各局處下星期要依過渡期、警戒期、管制期，提報實施準則，因應疫情萬一再度爆發做出對應，備而不用。

韓國瑜說，市府團隊仍戒懼謹慎，一步都不敢放鬆。要求相關局處在下星期提出，萬一疫情重撲，根據這三個月的經驗，列出標準作業規範如何迅速有效實施。針對中央流行疫情指揮中心列出的過渡期、警戒期、管制期，做出相對應的作為，期待所有的準備都是備而不用，疫情結束，病毒遠離。

韓國瑜表示，期待高雄市民趕快恢復正常、平安的生活，讓一切作息如常。針對這期間的種種管制措施，會隨著疾情逐步緩和，也會逐步開放。開放會採取3個步驟，室內、半室內和戶外，包括像是游泳池、圖書館等，會陸續向民眾 報告。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說明，高雄市目前有49例確診，分別為32例境外移入、17例敦睦艦隊，並無本土病例。

財政局表示，在減輕稅負及紓困貸款部分，稅捐處共計減稅6937萬元，提出稅捐防疫三部曲，包括延緩、減徵和線上辦理。

勞工局長王秋冬表示，「安心即時上工計畫」由市府機關釋出1710個公益防疫職缺，已受理1963人申請，符合資格人數1608人，已上工人數622人。

文化局長林思伶表示，文化局除積極協助各類型藝文事業向中央申請補助外，推出紓困及振興措施，對進駐文化園區場館商家提供109年2-6月共5個月減收50%租金，金額達1200萬餘元。演藝團隊及個人租借場館檔期，因疫情取消，全額退費及免收違約金。對高雄市表演藝術團隊推出3項紓困振興方案，總計預算經費超過2千萬。

疫情 高雄市 韓國瑜

延伸閱讀

低調挺韓 國民黨中常會下午與韓國瑜視訊連線

若跟侯友宜一樣做好市長 高雄議員：韓或許不會有罷免案

韓國瑜罷免案 多位立委呼籲市民：投票見證歷史

6000字答辯 韓國瑜：任憑風雨 努力向前

相關新聞

外來種埃及聖䴉躲獵殺 屏東廢漁塭避難新棲地

外來種埃及聖䴉36年來從6隻暴增至近萬隻，擴散到西部沿海濕地，高屏地區主要在屏東縣東港、林邊和新園鄉濕地，有枋寮鄉民今天...

奇蹟！腦瘤破裂成植物人 入住創世5個月甦醒

屏東縣一名高血壓病史的婦人65歲美姨，4年前腦血管破裂緊急送醫，救回一命後變成植物人，因為家屬需要工作無法時時照護，將美...

韓國瑜520將反罷宣告？ 高市府：政治揣測不回應

有媒體報導，高雄市長韓國瑜5月20日時，將有對支持者喊話的宣告，要跟蔡英文總統直球對決。對此，高市府表示，政治上的揣測，...

高雄市長韓國瑜：疫情趨緩 種種管制措施將逐步開放

高雄市政府今天召開防疫會議，高雄市長韓國瑜表示，因應疫情趨緩，室內、半室內及戶外空間，會逐步緩和開放；各局處下星期要依過...

小孩喊「草包下台」 葉匡時感嘆「操弄純淨的孩子」

距6月6日罷韓投票剩1個月，挺韓、反韓兩股力量對陣，火藥味愈來愈濃。高雄市副市長葉匡時昨晚在臉書PO出一段朋友轉傳給他的...

高雄環局拆看板 「執法一視同仁」

罷韓團體與高雄市政府近來頻在看板議題上過招！連同高雄市環保局昨天拆除的2面違規看板，市府近期已拆5面；高雄市議長許崑源、市長韓國瑜同框的「高雄發大財」看板也被舉發違規，昨天上午已自行雇工拆下。環保局、工務局強調，執法一視同仁，沒有兩套標準。

想吃玉荷包？ 再10天就上市

高雄大樹、旗山等地玉荷包荔枝近日由綠轉紅，預計再過10天就能上市。大樹區農會表示，今年氣候回穩，玉荷包著果率約5成，近期有不少民眾探詢，農會已開放預訂。

高雄那瑪夏水蜜桃產季 韓國瑜鼓勵踴躍訂購

高雄市那瑪夏區正值水蜜桃產季，市長韓國瑜今率市府團隊至那瑪夏區公所視察，並一同行銷水蜜桃。韓國瑜試吃後大讚水蜜桃好吃，盼...

屏東菸葉場 立體停車場動工

屏東縣政府保存具指標性的工業遺產，2010年將屏東菸葉廠內4棟建物登錄為歷史建築，去年將屏東菸葉廠及附屬設施也納入歷史建築群，昨天屏東菸場旁立體停車場動工，「屏菸1936文化基地」計畫又往前邁開一步。

降雨少 台南、高雄夜間減壓供水

防疫期間民眾用水量增加，但降雨量不如預期，水公司決定台南、高雄明天起夜間減壓供水。台南市長黃偉哲昨天在市政會議中，要求相關局處及所轄單位確實執行節水措施，包括落實工業區用水回收、各機關停止使用自來水供應噴水池、行道樹澆灌及洗街等使用回收水，並在水資中心設置取水點供民眾自由取用。工務局隨後宣布戲水勝地「河樂廣場」即日起暫停供水戲水池。

中央加碼勞工紓困 高雄市收到1億3400萬元特別預算

因應新冠肺炎疫情造成民眾生活困境，中央提供勞工紓困貸款，明天起有1萬元的紓困金可申請。高雄市社會局今天表示，中央撥給高雄...

還要等多久？ 大樹農民：再過10天就能吃到玉荷包

時序進入5月，高雄大樹、旗山等地的玉荷包荔枝已在枝頭悄悄由綠轉紅，距離上市時間不遠。大樹區農會表示，今年氣候回穩，玉荷包...

熱門新聞

北部40多歲男確診漢他病毒 但並未遭老鼠咬傷

北部首例漢他出血熱在基隆 衛生局：巿場、夜市高危險

中央擴大紓困方案不清不楚 基層公所人員怨「秀過頭」

「星光」海選之星跳水癱瘓 翅膀男孩花13年唱出重生

北市環保檢舉魔人 一人檢舉3707件入袋81萬元

鹿港護理師遺愛人間 家屬捐復康巴士完成遺願

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。