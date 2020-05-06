高雄市長韓國瑜：疫情趨緩 種種管制措施將逐步開放

高雄市政府今天召開防疫會議，高雄市長韓國瑜表示，因應疫情趨緩，室內、半室內及戶外空間，會逐步緩和開放；各局處下星期要依過渡期、警戒期、管制期，提報實施準則，因應疫情萬一再度爆發做出對應，備而不用。

韓國瑜說，市府團隊仍戒懼謹慎，一步都不敢放鬆。要求相關局處在下星期提出，萬一疫情重撲，根據這三個月的經驗，列出標準作業規範如何迅速有效實施。針對中央流行疫情指揮中心列出的過渡期、警戒期、管制期，做出相對應的作為，期待所有的準備都是備而不用，疫情結束，病毒遠離。

韓國瑜表示，期待高雄市民趕快恢復正常、平安的生活，讓一切作息如常。針對這期間的種種管制措施，會隨著疾情逐步緩和，也會逐步開放。開放會採取3個步驟，室內、半室內和戶外，包括像是游泳池、圖書館等，會陸續向民眾 報告。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說明，高雄市目前有49例確診，分別為32例境外移入、17例敦睦艦隊，並無本土病例。

財政局表示，在減輕稅負及紓困貸款部分，稅捐處共計減稅6937萬元，提出稅捐防疫三部曲，包括延緩、減徵和線上辦理。

勞工局長王秋冬表示，「安心即時上工計畫」由市府機關釋出1710個公益防疫職缺，已受理1963人申請，符合資格人數1608人，已上工人數622人。

文化局長林思伶表示，文化局除積極協助各類型藝文事業向中央申請補助外，推出紓困及振興措施，對進駐文化園區場館商家提供109年2-6月共5個月減收50%租金，金額達1200萬餘元。演藝團隊及個人租借場館檔期，因疫情取消，全額退費及免收違約金。對高雄市表演藝術團隊推出3項紓困振興方案，總計預算經費超過2千萬。