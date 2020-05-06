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外來種埃及聖䴉躲獵殺 屏東廢漁塭避難新棲地

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
埃及聖䴉在高屏地區主要在屏東縣東港、林邊和新園鄉濕地，有枋寮鄉民今天在隆山村一處廢漁塭發現200至300隻，直呼誇張。記者潘欣中／翻攝
埃及聖䴉在高屏地區主要在屏東縣東港、林邊和新園鄉濕地，有枋寮鄉民今天在隆山村一處廢漁塭發現200至300隻，直呼誇張。記者潘欣中／翻攝

外來種埃及聖䴉36年來從6隻暴增至近萬隻，擴散到西部沿海濕地，高屏地區主要在屏東縣東港、林邊和新園鄉濕地，有枋寮鄉民今天在隆山村一處廢漁塭發現200至300隻，直呼誇張，憂心造成本土生態危機；屏東林管處說，高屏地區估計數量近千隻，今年1月委託專業獵人以空氣槍移除成鳥，4個月來移除143隻，今年的目標是全部移除，但游獵過程發現，牠們在槍隻擊發後會飛逃、四散躲藏，廢漁塭、休耕農田和垃圾場也成為新棲息地，適應力強。

屏東林管處說，為避免衝擊本土生態，依據其習性、繁殖巢位並分析各種移除方法的成效後，林務局設定「生殖控制」及「成鳥移除」兩項策略，一方面由縣市政府委託專業廠商進行生殖控制，移除所有發現的巢區鳥蛋及雛鳥，各林管處組織原住民獵人、射擊協會成員，搭配陷阱、架網等方式捕捉巢區成鳥，全台今年以來已除2400隻。

外來種埃及聖䴉原產於非洲及中東，40年前國內首次被引進於私人動物園展示，因意外造成逃逸野外，自1984年起在台北關渡等地陸續有野外目擊記錄。 因為適應良好且無天敵，族群量逐年增長，目前已廣泛擴散至西部各縣市的沿海濕地，並往內陸低海拔山區逼近，全台僅剩花蓮、台東兩縣市尚未有埃及聖䴉入侵。

屏東林管處說，埃及聖䴉聰明、視覺敏銳、警覺性高，成鳥在下網或槍隻擊發後即會飛逃、四散躲藏，牠們也常選擇隱蔽、難以接近的巢區，一旦入侵建立穩定族群後，難以移除；時序進入繁殖季，民眾若發現埃及聖䴉出沒，或觀察到任何可能的巢區，可把握時機通報「外來鳥種埃及聖䴉防治宣導」臉書粉絲專頁，通報的資訊將讓林務局與各縣市有效掌握埃及聖䴉的即時分布，更能精準進行移除。

埃及聖䴉在高屏地區主要在屏東縣東港、林邊和新園鄉濕地，有枋寮鄉民今天在隆山村一處廢漁塭發現200至300隻，直呼誇張。記者潘欣中／翻攝
埃及聖䴉在高屏地區主要在屏東縣東港、林邊和新園鄉濕地，有枋寮鄉民今天在隆山村一處廢漁塭發現200至300隻，直呼誇張。記者潘欣中／翻攝
埃及聖䴉在高屏地區主要在屏東縣東港、林邊和新園鄉濕地，有枋寮鄉民今天在隆山村一處廢漁塭發現200至300隻，密密麻麻在樹上棲息，直呼誇張。記者潘欣中／翻攝
埃及聖䴉在高屏地區主要在屏東縣東港、林邊和新園鄉濕地，有枋寮鄉民今天在隆山村一處廢漁塭發現200至300隻，密密麻麻在樹上棲息，直呼誇張。記者潘欣中／翻攝
埃及聖䴉在高屏地區主要在屏東縣東港、林邊和新園鄉濕地，有枋寮鄉民今天在隆山村一處廢漁塭發現200至300隻，直呼誇張。記者潘欣中／翻攝
埃及聖䴉在高屏地區主要在屏東縣東港、林邊和新園鄉濕地，有枋寮鄉民今天在隆山村一處廢漁塭發現200至300隻，直呼誇張。記者潘欣中／翻攝

埃及 屏東縣 濕地

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