扭轉漁港髒亂印象 蚵子寮整建工程將完工
高雄最重要的漁業港口之一的梓官區蚵仔寮漁港，使用30多年的碼頭設施已老舊破損，立委邱志偉等人向中央爭取相關經費已完成北側、東側、西側及漁市場前的碼頭改建，僅剩南側約400公尺長的碼頭未改善，前年再向漁業署爭取經費補助，整建工程預計本月底就能全面完工。
邱志偉2017年底邀請立法院經濟委員會到蚵仔寮漁港會勘，漁業署及高雄市政府海洋局現場勘查後，由海洋局提報「前瞻基礎建設計畫」的「水環境建設」項目，以「蚵子寮漁港水環境改善計畫」爭取經費改善碼頭，前年漁業署同意補助8成經費，工程順利在去年動工。
「蚵子寮漁港水環境改善計畫」總經費約1.5億元，其中1.2億由漁業署補助，除改善南側碼頭結構外，另外漁筏航行安全、港區環境及增設景觀、休憩設施等工程也一併進行，提高漁港機能，也充實觀光硬體設施，讓蚵仔寮漁港成為高雄第一大漁港，也是觀光採買魚貨的最佳首選。
邱志偉說，改善工程除了南側碼頭整建提高結構安全外，周遭環境也一併美化，能增加漁獲量，為地方、漁民及遊客創造多贏。
蚵子寮漁港是北高雄傳統漁撈作業重要漁港，近海現撈漁獲不論是產值或是產量都高居全市之冠，高雄市政府也為提供漁民友善漁港作業環境，近年投入至少2.5億的經費，辦理漁港設施改善、漁港疏濬等，並完成興建全國第一處HACCP國際標準的魚市場大樓，提升漁民收益，促進地方海洋產業發展。
藉由完善的港灣環境確保漁民工作安全，也改變民眾對漁港雜亂的刻板印象，且蚵子寮是高雄看日落的熱點，改善工程完工後，對漁港觀光發展也有加分作用。
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