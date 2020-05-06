動保團體救遭夾浪浪 再發現剩貓掌白骨捕獸夾

台灣動物緊急救援小組日前才剛營救一隻右後腿遭捕獸夾切斷的流浪犬，昨天又發現一具只剩下貓咪斷掌和一截白骨的捕獸夾，他們今天呼籲相關單位慎重看待，積極宣導和查緝。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，以前捕獸夾案例常發生在郊外農地，但最近2起卻接連發生在高雄市區，更是人口密集的小港及前鎮，令人相當憂心與難過，更擔心萬一有小孩不慎踩踏或用手觸摸，後果不堪設想。

緊急救援小組志工3日才從小港區的高雄國際機場主跑道北側，營救一隻右後腿遭捕獸夾切斷的流浪犬，才完成流浪犬截肢手術，昨天又獲報民眾於前鎮區一處巷內發現有人放置捕獸夾。

倪京台表示，志工趕往處理，卻發現捕獸夾上貓掌直接折斷，獸夾上只剩下貓咪的斷掌和一截白骨，爬滿螞蟻且腐爛發臭，令人毛骨悚然。市區接連出現捕獸夾案例，使用捕獸夾違反動物保護法，呼籲相關單位應慎重看待，積極宣導和查緝。

由於受傷的貓咪警覺性特別高，不易捕捉，緊急救援小組志工目前仍未搜獲，已與當地民眾合力在現場巷弄中架設誘捕籠，希望早日將受傷的貓咪捕捉送醫。

台灣動物緊急救援小組大隊長倪兆成指出，受困捕獸夾的貓狗有3種命運，包括遭夾時間不久就獲救，傷口嚴重程度低，可以幸運保住腳掌；遭夾時間過久，被夾的腳掌因血液循環受阻導致組織壞死，只能面臨截肢保命；最慘的是遭夾後遲遲未獲救援，直至傷肢斷裂，傷口嚴重感染，最後併發敗血症痛苦死亡。

依高雄市動物保護自治條例，任何人未經主管機關許可，不得持有捕獸夾，違者可處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰並得按次處罰：使用捕獸夾造成動物傷害和死亡，設置人違反動保法將送辦處以刑責和重罰。

高雄市動保處表示，會經常不定期派人巡查店家是否製造或販售捕獸夾，也不定期大規模巡查及解救遭夾的貓狗等動物。