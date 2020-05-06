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小孩喊「草包下台」 葉匡時感嘆「操弄純淨的孩子」

聯合報 / 記者楊濡嘉蔡孟妤王慧瑛／高雄即時報導
距罷韓投票剩1個月，高雄市副市長葉匡時昨晚在臉書po出一段影片，也抒發感觸。本報資料照片
距罷韓投票剩1個月，高雄市副市長葉匡時昨晚在臉書po出一段影片，也抒發感觸。本報資料照片

距6月6日罷韓投票剩1個月，挺韓、反韓兩股力量對陣，火藥味愈來愈濃。高雄市副市長葉匡時昨晚在臉書PO出一段朋友轉傳給他的影片，畫面中2個小孩喊「草包下台」、「韓國瑜下台」等，不少家長站在一旁。葉匡時說，無法想像是什麼樣的仇恨與扭曲人性，居然操弄純淨的孩子，令人痛心。

該場景疑似在高雄輕軌真愛碼頭站，究竟是哪一場活動，尚難確認。罷韓團體Wecare發起人尹立說，「不知道內容，不方便評論」。

葉匡時的po文短短數小時累積超過1500則留言，討論度高，有人留言認為「不該教育孩子仇恨」，也有人說「連國小生都可以這麼討厭韓國瑜，韓真該檢討」。

葉匡時今天上午表示，不是不能接受多元聲音與批評，而是感覺到孩子的父母可能把這當作遊戲在玩，家長討厭韓國瑜，讓小孩來表演。

韓國瑜 葉匡時 罷韓

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