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高市圖「故事敲敲門」 5月每周六故事接力線上親子共讀

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高市圖與在地藝文團體推出「「Stories knock knock！故事敲敲門！」圖／高市圖提供
高市圖與在地藝文團體推出「「Stories knock knock！故事敲敲門！」圖／高市圖提供

高雄市立圖書館表示，因應防疫，親子族群紛紛減少出入公共場所的次數和時間，親子共讀的需求增加。館方特別規畫「Stories knock knock！故事敲敲門！」線上繪本說故事活動，於5月的每周六陸續推出5場故事接力，讓讀者在家不出門也能欣賞繪本，一起享受親子樂讀的美好時光。

「故事敲敲門」邀請高雄在地的豆子劇團、愛智圖書，一同攜手打造，由豆子劇團生動地演繹愛智圖書的經典繪本，經由閱讀的藝文交流，將美好回饋給讀者。親子每周六下午3點可以透過高市圖FB「高雄市立圖書館-閱讀心視界」收看，影片不只包括故事講述，老師也帶領親子一同「玩閱讀」，透過互動遊戲一起伸展肢體。高市圖更推出加碼好禮「獎」不完的繪本抽獎活動，讀者們在線收看並完成任務後，便有機會抽到當周分享的主題繪本。

家長回饋，「在家裡就能免費參加市圖用心準備的活動真是太棒、太幸福了！」「可以讓全職媽媽學習如何講譮本給小朋友聽，非常感謝。」高市圖、出版社與劇團感動振奮，決定於5月9日的播出抽獎加碼，響應母親節，為不辭辛勞的讀者媽媽們送出專屬的特別獻禮。

高市圖為滿足讀者多樣的閱讀需求，母親節期間在總館特別規畫應景的全館主題活動，如：讓你媽媽New一下～超狂金句扭蛋活動；粉愛母親等場地空間較為開放的館內活動，像陪伴媽媽e同閱讀、媽媽2020～高市圖陪你倒數母親節等線上閱讀相關活動。相關活動詳情及參加方式，可洽高市圖臉書https://www.facebook.com/KSMLMain\高雄市立圖書館－閱讀心視界。

「「Stories knock knock！故事敲敲門！」在線上與讀者相約聽故事。圖／高市圖提供
「「Stories knock knock！故事敲敲門！」在線上與讀者相約聽故事。圖／高市圖提供

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