高市圖「故事敲敲門」 5月每周六故事接力線上親子共讀
高雄市立圖書館表示，因應防疫，親子族群紛紛減少出入公共場所的次數和時間，親子共讀的需求增加。館方特別規畫「Stories knock knock！故事敲敲門！」線上繪本說故事活動，於5月的每周六陸續推出5場故事接力，讓讀者在家不出門也能欣賞繪本，一起享受親子樂讀的美好時光。
「故事敲敲門」邀請高雄在地的豆子劇團、愛智圖書，一同攜手打造，由豆子劇團生動地演繹愛智圖書的經典繪本，經由閱讀的藝文交流，將美好回饋給讀者。親子每周六下午3點可以透過高市圖FB「高雄市立圖書館-閱讀心視界」收看，影片不只包括故事講述，老師也帶領親子一同「玩閱讀」，透過互動遊戲一起伸展肢體。高市圖更推出加碼好禮「獎」不完的繪本抽獎活動，讀者們在線收看並完成任務後，便有機會抽到當周分享的主題繪本。
家長回饋，「在家裡就能免費參加市圖用心準備的活動真是太棒、太幸福了！」「可以讓全職媽媽學習如何講譮本給小朋友聽，非常感謝。」高市圖、出版社與劇團感動振奮，決定於5月9日的播出抽獎加碼，響應母親節，為不辭辛勞的讀者媽媽們送出專屬的特別獻禮。
高市圖為滿足讀者多樣的閱讀需求，母親節期間在總館特別規畫應景的全館主題活動，如：讓你媽媽New一下～超狂金句扭蛋活動；粉愛母親等場地空間較為開放的館內活動，像陪伴媽媽e同閱讀、媽媽2020～高市圖陪你倒數母親節等線上閱讀相關活動。相關活動詳情及參加方式，可洽高市圖臉書https://www.facebook.com/KSMLMain\高雄市立圖書館－閱讀心視界。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言