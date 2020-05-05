高雄那瑪夏水蜜桃產季 韓國瑜鼓勵踴躍訂購

高雄市那瑪夏區正值水蜜桃產季，市長韓國瑜今率市府團隊至那瑪夏區公所視察，並一同行銷水蜜桃。韓國瑜試吃後大讚水蜜桃好吃，盼大家踴躍訂購，也呼籲原民多參加高雄首選平台，主動出擊行銷農產品。

韓國瑜表示，由於那瑪夏區公所人事異動，現階段由代理區長代理職務，此行視察為讓那瑪夏區公所人員、代表會及地方里長把心安定下來，對於那瑪夏地區的公共服務，絕不能因人事變動而產生變化。

韓國瑜並指，昨天在議會，有議員表示原住民鄉親對於疫情不知如何紓困，所以今特地率市府相關局處首長，包括經發局、教育局、農業局、民政局、勞工局以及原住民委員會等局處首長前來參加紓困會議，分別針對經濟、勞工、教育、民政等相關原鄉地區紓困問題提供建議。