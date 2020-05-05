聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄那瑪夏水蜜桃產季 韓國瑜鼓勵踴躍訂購
高雄市那瑪夏區正值水蜜桃產季，市長韓國瑜今率市府團隊至那瑪夏區公所視察，並一同行銷水蜜桃。韓國瑜試吃後大讚水蜜桃好吃，盼大家踴躍訂購，也呼籲原民多參加高雄首選平台，主動出擊行銷農產品。
韓國瑜表示，由於那瑪夏區公所人事異動，現階段由代理區長代理職務，此行視察為讓那瑪夏區公所人員、代表會及地方里長把心安定下來，對於那瑪夏地區的公共服務，絕不能因人事變動而產生變化。
韓國瑜並指，昨天在議會，有議員表示原住民鄉親對於疫情不知如何紓困，所以今特地率市府相關局處首長，包括經發局、教育局、農業局、民政局、勞工局以及原住民委員會等局處首長前來參加紓困會議，分別針對經濟、勞工、教育、民政等相關原鄉地區紓困問題提供建議。
韓國瑜並指，今年市府所有局處預算都減少，只有原住民地區預算一毛都不減，市府與所有的地方代表、里長都有責任繁榮地方經濟、辦好地方教育及醫療服務，偏鄉的服務絕不能落於人後，盼那瑪夏迎向更美好的未來。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言