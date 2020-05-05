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中央加碼勞工紓困 高雄市收到1億3400萬元特別預算

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
中央提供勞工紓困貸款，高雄市已收到中央核撥的特別預算1億3400萬元。申請紓困金的民眾到場關心。 圖／高雄市三民區公所提供
中央提供勞工紓困貸款，高雄市已收到中央核撥的特別預算1億3400萬元。申請紓困金的民眾到場關心。 圖／高雄市三民區公所提供

因應新冠肺炎疫情造成民眾生活困境，中央提供勞工紓困貸款，明天起有1萬元的紓困金可申請。高雄市社會局今天表示，中央撥給高雄市的特別預算共1億3400萬元已入社會局帳戶，加上社會局勻支的2000萬元，將依規定核撥給符合申請條件的民眾。

行政院長蘇貞昌宣布加碼紓困，無加勞保者可申請1萬元紓困金，高雄市各區這兩天都有很多市民前去申請，但因未接到中央撥的款，只能暫時先受理。

社會局表示，因疫情紓困，中央特別預算先撥800萬元給高雄市，社會局再勻支2000萬元，共2800萬元發給區公所支用，今天下午6點，中央再撥1億2600萬元給高雄市，是以中央撥給高雄市特別預算共1億3400萬元已入社會局專用帳戶。

高雄市 疫情 新冠肺炎

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