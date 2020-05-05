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還要等多久？ 大樹農民：再過10天就能吃到玉荷包

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄玉荷包去年產量極低，今年回穩，莊姓女農說，再過10天就能吃到玉荷包。記者徐白櫻／攝影
高雄玉荷包去年產量極低，今年回穩，莊姓女農說，再過10天就能吃到玉荷包。記者徐白櫻／攝影

時序進入5月，高雄大樹、旗山等地的玉荷包荔枝已在枝頭悄悄由綠轉紅，距離上市時間不遠。大樹區農會表示，今年氣候回穩，玉荷包著果率約5成，再過10天左右能上市，近日已有許多等不及的民眾頻頻詢問，農會已開放預訂，也歡迎大家在5月中旬過後到產區購買新鮮玉荷包。

高雄市荔枝面積3千多公頃，7成種植玉荷包品種，甜中帶酸的口感受到消費者喜愛；去年各地荔枝收成差、價格貴，許多人沒吃到荔枝，很期待今年荔枝產季到來。

大樹是玉荷包主要產區，台29線道路兩側與山上全是荔枝園，路旁結實纍纍的果樹引人注目。莊姓女農說，自家種植6分地玉荷包，早熟的台農6號、楠西、三月紅等品種的荔枝陸續搶先上市，不過口感沒有玉荷包好，「正港的」玉荷包還要再等10天左右，母親節過後應該就買得到。

大樹農會總幹事張清榮說，玉荷包去年產量僅1成，今年回升到5成左右，山上有些果園的結果率較差，另外因為雨水少的關係，荔枝果粒比往年略小一點，不過口感完全不受影響。

張清榮提醒消費者說，七、八分熟的玉荷包是最佳賞味期，今年產量比去年多，價格應該會親民一點，有些早市的荔枝口感稍酸，消費者可先向農會預購 各式包裝的玉荷包。

高雄玉荷包今年著果率約5成，高掛枝頭的果實開始由綠轉紅。記者徐白櫻／攝影
高雄玉荷包今年著果率約5成，高掛枝頭的果實開始由綠轉紅。記者徐白櫻／攝影

母親節 高雄市

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