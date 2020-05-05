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金門大學辦樂齡講堂 鼓勵中高齡終身學習

中央社 / 金門縣5日電

國立金門大學今天表示，為實踐社會責任，針對金門地區中、高齡鄉親規劃「樂齡講堂」，開設健康、養生、理財、生活等7個面向的假日套裝免費課程，歡迎樂齡長者報名參加。

金門大學校長陳建民表示，大學作為匯聚廣大公共資源及專業菁英的知識社群，不僅引領專門學科領域研究，更應關心各項公共議題；近年來，金大聚焦在地關懷、產業鏈結、永續環境與長期照護，得到各界肯定，期盼未來攜手更多菁英和政府、社團，為金門及台灣永續發展、環境保護和社會正義做出更多貢獻。

承辦這次樂齡講堂課程的金大國際處指出，課程包括投資理財、中醫養生、旅遊規劃、健康運動、品茶藝術，以及目前最「夯」的手機APP應用，歡迎55歲以上鄉親報名參加，利用每週日上午9時到12時30分，連續7週，到金門大學來體驗大學講堂的校園生活。

金大表示，這項套裝課程於5月到6月上課，基於防疫考量，每次上課以20人為限。即日起受理報名，8日中午12時截止，有意參與者，請於上班時間到金門大學綜合大樓4樓的國際長辦公室現場報名，額滿為止。

報名時需填寫報名表，並檢附身分證件影本。課程相關訊息，請至金門大學網站的公告欄查閱，或致電向082-313792詢問。

金門 菁英 中醫

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