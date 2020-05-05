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3千多棟古厝待修復 金門傳統匠師推廣班招生

中央社 / 金門縣5日電

金門縣有3300多棟傳統建築有待修復，縣府今天表示，為解決傳統建築修復能量不足問題，委託金門高職辦理「109年度金門傳統匠師推廣教育班」，受理報名到28日或額滿為止。

建設處處長文水成表示，金門擁有4000餘棟傳統建築構成金門文化的重要資產，縣府自2001起訂立「金門縣維護傳統建築風貌獎助自治條例」補助經費進行修繕，以鼓勵民眾針對傳統建築物進行修復，到現在已投入新台幣8億5000多萬元，修復完成648棟。

文水成表示，相關研究及修復保存技術，經過多年努力已有所成長，但為了確保傳統建築修復從業人員的專業技術品質，保存維護工作也得以永續傳承，「金門傳統匠師推廣教育班」計畫就是這種專業養成工作的根本。

前兩屆學員經過課程洗禮，現已有多名學員投入傳統建築修復的行列中。文水成說，有了這2年的調查研究與改進，邀請多位專家學者與建設處滾動式檢討，擬定2年期共1080+1080小時的課程，期待透過傳統匠師推廣教育班年輕新血的投入，化解傳統建築修復人員年齡老化的窘境，並提升金門地區傳統建築修復品質。

建設處指出，訓練班第一階段為校內課程360小時，授課時間以平日晚上為主、假日為輔，配合授課老師調整；第二階段為校外實習720小時，以平日白天為主。招收人數以20人為上限，資格不限，但以具古蹟修復、文化資產、古蹟藝術修復、土木、建築、營建、水利、環境等有經驗者優先錄取。

報名採現場、電子郵件和通訊方式，到28日下午5時或額滿為止。詳情請洽金門高職實習處建教組陳先生，電話：082-333508分機621；0975-470-096。電子郵件：glenchen7777@gmail.com。

修復 建築 金門

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