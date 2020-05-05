罷韓團體控打壓 市府多局處聯合出面澄清駁斥

被罷韓團體指控打壓，市府工務局、環保局、新聞局、警察局、交通局連袂開記者會澄清，市府沒有針對特定政治團體有干預行為，新聞局長鄭照新並反批政治團體亂槍打鳥，大打烏賊戰、亂指控，呼籲政治團體別再造謠說謊。

罷韓團體「WeCare高雄」今指控，市府警察局要求各分局，只要超過3人在街頭，就要抓他們；教育局、民政局也聯手打壓，不能開設投票所，造成投票不便；交通局也禁止罷韓團體採購公車廣告，指示廣告代理商不准賣廣告給他們。

市府工務局建管處處長江俊昌、環保局副局長吳家安、新聞局長鄭照新，警察局副局長陳書田及交通局主秘黃榮輝等人，下午開記者會針對指控一一回應。鄭照新說，說市府打壓是不實指控，政治團體亂槍打鳥、烏賊戰亂指控，因此決定各局處一次性出面說明。

鄭照新說，政治團體發傳單、垃圾袋等，遭到勸阻，卻不實扭曲說是打壓，實則是受到民眾檢舉阻礙交通，警方勸導可繼續訴求，但別阻礙交通，僅此而已，但居然就這樣在臉書造謠、說謊。

鄭照新說，環保局針對違規看板，接受檢舉，也一定依法行政，今有一面試支持市長看板，也是火速拆除處理，跟內容都沒關係，違法不因有特定政治訴求就有特權。公車廣告、燈箱廣告等，也都純粹是廣告商商業行為，不要牽拖市府。

陳書田表示，選舉在路口舉牌、發傳單、市場拜票，是常態性行為，只要不影響公共秩序、社會安全、交通，原則都允許，警局只是勸導不要影響交通，如有集會遊行事實，善意建議爾後應提出申請。

吳家安說，所有廣告物依照自治條例規定，要提出申請才能懸掛，今處理了兩面，一面支持市長、一面反對市府。他強調處理流程一樣、一視同仁，就是接到檢舉，限期改善，否則拆除。

黃榮輝說，公車早已民營化，由公車業者所有，公車業者為讓車體有效率管理，會委託代理商，廣告也都會透過代理商招攬，完全由業者決定；候車亭、站牌廣告是交通局所有，但也都委外處理，授權廠商自行招商招攬廣告，均屬商業行為。

江俊昌說，4月29日，中正、和平路口招牌廣告，經陳情檢舉，工務局勘查後，發現未依法申請，請所有權人自行拆除，但所有權人沒在時間內拆除，工務局才拆除，之後又設置其他廣告，一樣告知所有權人，均由所有權人自行拆除完畢。

對於罷韓團體指控公車業者若接受罷韓廣告，恐影響補助，黃榮輝說，「沒有這回事！」虧損補助本就有法定程序，只要符合規定，都會照時核定給予補助，沒問題。