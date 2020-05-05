澎監收容人縫製口罩套防疫 母親節獻心意

新冠肺炎疫情籠罩，澎湖監獄收容人利用自身所學技能，製造「創意口罩套」，協助社會防疫。而母親節將屆，收容人除寫信告知平安外，也會將親手縫製的心意寄回家。

澎湖監獄秘書陳鴻生表示，澎監內共有6部老舊縫紉機，「創意口罩套」是由監獄藝品科裁縫組20名收容人以手工協力完成，其中6名具有裁縫專長的收容人負責縫紉，其餘以協助剪裁布料，一部老舊的縫紉機，一天最高可完成200片「創意口罩套」。

澎湖監獄表示，「創意口罩套」只有黑色一種顏色，以100%棉布製作，配有掛耳繩，配戴方便，且非常舒適，布口罩套設4卡榫，拋棄式醫療用口罩置於布口罩套內，可充分保護免受污染，延長口罩重複使用。

澎湖監獄轉述收容人阿平（化名）說，阿平母親年事已高，自己因案在監服刑中，照顧母親的重任，都由姊姊一肩挑起，看到疫情蔓延，在高牆內的他，格外擔心家人的健康。

阿平表示，母親、姊姊恩重如山，母親節前夕，適逢新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情陰影還在，利用獄內的裁縫車，一針一線縫製「布口罩套」，盡一點心意，除寫信告知平安外，還附上「創意口罩套」防疫，對家人們表達感恩，相信會是母親節的最佳禮物。

澎湖監獄表示，收容人縫紉的「創意口罩套」，在短短2個月，已完成了6500片，每個新台幣20元，除了部分提供給收容人和家屬使用外，對外亦有販售，包括高雄左營與鳳山等區里，都跨海訂購600片，提供給里民使用，有需要者可洽澎湖監獄作業科。