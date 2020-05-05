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澎湖改造家園環境 青青社區鼓勵投入綠化

中央社 / 澎湖縣5日電
澎湖縣長賴峰偉表示，實施10年的青青草原，今年將提升為青青社區，仿造日本箱根公園，鼓勵社區投入綠化工作，改造家園環境，增添城市文化藝術氣質。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣長賴峰偉表示，實施10年的青青草原，今年將提升為青青社區，仿造日本箱根公園，鼓勵社區投入綠化工作，改造家園環境，增添城市文化藝術氣質。圖／澎湖縣政府提供

澎湖縣長賴峰偉今天表示，實施10年的青青草原，今年將提升為青青社區，仿造日本箱根公園，鼓勵社區投入綠化工作，改造家園環境，增添城市文化藝術氣質。

澎湖林務公園管理所長邱宗儀在縣務會議報告「澎湖縣公園綠地執行成效」。賴峰偉表示，未來公園可結合多色景觀性灌木及花草，增加植栽色彩多樣性，以及增設地景藝術，增添文化藝術氣質，改造城市形象。

邱宗儀強調，馬公、鎖港及通樑3個都市計畫區內，平均每人可享有14.85平方公尺的公園綠地，高於台北市文山區平均值10.98平方公尺。澎湖縣民每人享有公園綠地14.85平方公尺，全國排名第三。

邱宗儀表示，青青草園自民國91年開始至今已完成1045處，總面積達122.7公頃，青青草園計畫現在升級為青青社區，以不髒、不亂、不破、不爛4不原則，豐富植栽層次美化，加強公園、綠地及道路旁空間綠化廊道。

邱宗儀說，青青社區除延續青青草園景觀綠化、減災、提升市容等功能，並挑選適當地點，結合多色景觀性灌木及花草，並以圖形或以線條，營造小型景觀花園，加強社區閒置空間的綠活化，塑造社區區域亮點。

賴峰偉表示，過去在縣長任內完成426塊「青青草園」，拆除老舊宿舍改建公園，創造65公頃綠地，植樹百萬棵，綠覆率從6%提升至44%，尤其馬公國小前方郵電宿舍，歷經縣府團隊5年來鍥而不捨溝通協調，終於完成2500平方公尺綠地，連同一旁中油加油站打造成小提琴手公園，設置小提琴公共藝術品。

賴峰偉表示，203、204縣道沿線過去一年有許多髒亂點，經過環保局協調清除後，馬公往機場沿路綠美化改善很多，他期許未來環境綠化每個月完成1至2塊，由「青青草園」提升為「青青社區」，鼓勵社區投入綠化工作，改造家園環境，並仿造日本箱根公園，多設地景藝術品，增添城市文化藝術氣質。

澎湖 賴峰偉 馬公

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