申請紓困金又是滿爆人潮 高雄市區公所盼中央經費快來

中央紓困方案一個接一個，負責執行的地方政府忙得人仰馬翻。高雄市區公所人員表示，最辛苦的是中央的經費還沒有下來，不了解實際狀況的民眾還怪地方政府不發錢，高市府最近還急找錢打算先支出再等中央撥款。

高雄市人口數第二多的三民區，這兩天湧入約2000人申請紓困金，尤其是「有工作無加勞保」的民眾。區長藍美珍說，是有民眾來說是賣玉蘭花、在家做網拍生意、做家庭代工的，要申請紓困金，可是無法證明自己一直做這些工作，公所人力有限，也沒有辦法去實地查核，很傷腦筋。

藍美珍表示，目前很辛苦的是中央的經費還沒有下來，公所跟申請的人說先受理，等經費下來再通知辦理後續作業，但有些民眾不相信，以為公所人員說謊，因為行政院長蘇貞昌已說一申請，24小時就核撥。

為了疏解公所人員負擔，三民區公所請里幹事、里長幫忙受理，至少可以分散申請的人數。