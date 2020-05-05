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高市2幅違規懸掛廣告 「挺韓」、「罷韓」都依規定拆除

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市苓雅區興中一路與忠孝路口的「挺韓」廣告物，由設置人自行拆除改善。圖／高雄市環保局提供
高雄市苓雅區興中一路與忠孝路口的「挺韓」廣告物，由設置人自行拆除改善。圖／高雄市環保局提供

高雄市環保局繼5月3日拆除新興區違規大型帆布廣告後，又接獲檢舉在鳳山區中山西路，及苓雅區興中一路與忠孝路口等地點，同樣有未申請許可違規懸掛廣告物。兩個違規廣告物，一是「挺韓」、一是「罷韓」，環保局一視同仁依相同處理程序，先正式通知廣告設置人自行改善拆除，否則強制拆除。興中一路的廣告物今天上午自行拆除，中山西路廣告物今天下午由環保局強制拆除。

高雄市環保局稽查科長陳偉德表示，苓雅區興中一路與忠孝路口廣告物原定今天下午1點進行強制拆除，不過廣告設置人已於今天上午10點半自行雇工拆除完畢；另鳳山區中山西路廣告物，環保局在今天下午3點半拆除完畢。

環保局強調為維護市容整潔，高雄市政府已制定「高雄市廣告物管理自治條例」，依該條例第26條規定，如未事先申請而擅自先行設置廣告物，除依法罰款5千到5萬元外，並強制拆除，拆除所需費用還會依法向懸掛業者追償。

高雄市新聞局長鄭照新呼籲，請尊重基層公務員依法行政，拜託政治運動團體，不要一再造成基層公務體系的為難。例為今天高雄市政府環保局要拆除兩面違規廣告看板，一個是支持韓國瑜市長的，但因為有違法的問題，今天上午已火速拆除。他要強調的是，違法事件不因政治訴求而有任何的豁免權，所以請政治運動團體，如果有自己的政治運動訴求，就依照法規好好進行，「不要刻意製造高雄市政府打壓方假印象，來騙取同情，雖然這樣的方式有用，但缺乏政治道德。」

高雄市鳳山區中山西路違規「罷韓」廣告物，由環保局強制拆除。圖／高雄市環保局提供
高雄市鳳山區中山西路違規「罷韓」廣告物，由環保局強制拆除。圖／高雄市環保局提供

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