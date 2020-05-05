高市2幅違規懸掛廣告 「挺韓」、「罷韓」都依規定拆除

高雄市環保局繼5月3日拆除新興區違規大型帆布廣告後，又接獲檢舉在鳳山區中山西路，及苓雅區興中一路與忠孝路口等地點，同樣有未申請許可違規懸掛廣告物。兩個違規廣告物，一是「挺韓」、一是「罷韓」，環保局一視同仁依相同處理程序，先正式通知廣告設置人自行改善拆除，否則強制拆除。興中一路的廣告物今天上午自行拆除，中山西路廣告物今天下午由環保局強制拆除。

高雄市環保局稽查科長陳偉德表示，苓雅區興中一路與忠孝路口廣告物原定今天下午1點進行強制拆除，不過廣告設置人已於今天上午10點半自行雇工拆除完畢；另鳳山區中山西路廣告物，環保局在今天下午3點半拆除完畢。

環保局強調為維護市容整潔，高雄市政府已制定「高雄市廣告物管理自治條例」，依該條例第26條規定，如未事先申請而擅自先行設置廣告物，除依法罰款5千到5萬元外，並強制拆除，拆除所需費用還會依法向懸掛業者追償。