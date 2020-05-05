高雄發大財廣告也被拆 鄭照新：依法執行

罷韓團體路邊廣告看板陸續被拆，引發高市府打壓的質疑，高市環保局今天公布一面「高雄發大財」看板一樣遭拆除訊息。新聞局長鄭照新強調「依法拆除」，駁斥「假平衡」說法。

高雄市6月6日舉行「罷韓」投票，已進入倒數計時，公民團體陸續吊掛罷韓宣傳看板，但陸續被拆。環保局4日公布鳳山區中山西路、苓雅區興中一路的兩處違規廣告物，已通知並限期4日下午5時前自行改善拆除，否則今天下午要執法拆除。

環保局上午發布訊息指出，興中一路廣告設置人已在自行雇工拆除完畢，聲明市府執法一視同仁，違法不因政治訴求而有特權，請政治運動團體，不要再刻意操作打壓謠言，騙取同情；至於鳳山中山西路違規廣告物會強制拆除。

由於興中路廣告物這幅高雄市議長許崑源和韓國瑜一起入鏡的「高雄發大財」廣告物，高逾兩層樓，已經掛在牆面一年多了。

媒體在鄭照新結束市政行程後提問，公民團體檢舉韓國瑜的違規廣告有多處，這次拆「高雄發大財」廣告是否是假平衡的作法。鄭照新表示「不可能」，如果有檢舉就會處理；基層公務員依法行事，首長不會過問庶務性業務，違法不因政治訴求而有豁免權。

環保局環境稽查科表示，依「高雄市廣告物管理自治條例」規定，如未事先申請而擅自設置廣告物，將依法罰款並強制拆除，拆除所需費用還會依法向懸掛業者追償。

另外，前高雄縣長楊秋興在臉書發文指「堅持改革 我支持清廉好市長韓國瑜」廣告文宣噁心，提及韓曾「收受贊助」等，質疑韓國瑜是否要辭職。媒體追問韓國瑜是否要提告？鄭照新認為是楊秋興個人情緒發洩、言語失控，盼外界對氣話不要認真。