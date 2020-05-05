斥資逾3億元 屏東菸葉廠立體停車場動工

中央社 / 屏東縣5日電

屏東縣政府以歷史建築屏東菸葉廠為基地，打造「屏東大博物館」計畫，為因應未來觀光需求所規劃的立體停車場，今天動土，縣府表示，立體停車場總工程費近新台幣3億2000萬元。

動土儀式由屏東縣長潘孟安主持，他致詞時表示，縣府獲得文化部再造歷史現場計畫的補助，將以「屏東大博物館」計畫來進行屏東菸葉廠的工業遺產保存與歷史空間再利用，重塑、再創屏菸價值。

他說，菸葉廠區內處處有著日治時期舊建物的建築，未來「屏東大博物館」啟動後，勢必會帶動文化觀光、在地藝術商業活動的活絡，現在是超前部署規劃智慧型停車設施，為地方蓬勃發展預作準備。

縣府交通旅遊處表示，立體停車場有4層，位於菸廠旁，由交通部公路總局補助新台幣1億8364萬餘元，縣政府自籌1億3480萬多元，總工程經費3億1844萬元，基地面積4535平方公尺，提供汽車位323席及機車位68席。

交旅處表示，屏菸立體停車場設計外觀是立面菸葉造型，象徵菸葉廠的歷史，並與附近的屏東演藝廳呼應，形成藝文廊道，完工啟用後將結合市區公車路線與優惠措施，連結屏東市區各觀光景點，不僅活化提升停車空間運用，也可大幅提升屏東地區觀光與大眾運輸效益。

屏東縣政府 停車場 博物館

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