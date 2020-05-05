最讚自行車道票選金城鎮也入列 鎮公所祭好禮「催票」

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
「騎亮台灣」網路票選最讚亮點自行車路線活動，金城鎮環鎮自行車道也列入票選，為了動員「催票」，金城鎮長李誠智（中）今天推出抽獎活動，希望鄉親一起參與網路票選活動。記者蔡家蓁／攝影
「騎亮台灣」網路票選最讚亮點自行車路線活動，金城鎮環鎮自行車道也列入票選，為了動員「催票」，金城鎮長李誠智（中）今天推出抽獎活動，希望鄉親一起參與網路票選活動。記者蔡家蓁／攝影

教育部體育署推出「騎亮台灣」網路票選最讚亮點自行車路線活動，其中，金城鎮環鎮自行車道也列入票選，也是金門唯一一個有參與票選的自行車路線，為了「催票」，金城鎮公所今天宣布，自即日起至5月21日止，鎮公所也在粉絲專頁「金城今晨」舉辦抽獎活動，上傳已完成投票截圖，就有機會抽中城隍慶典口罩套及收納夾，鎮長李誠智邀請鄉親一起參與網路票選活動。

李誠智指出，這次的「票選最讚亮點自行車路線」活動候選車道，徵選活動經過2個階段評選程序，其中全民線上投票佔投票加權比重 60%，另 40% 加權比重則是透過輔導委員與各車道所屬單位人員共同實地探勘每一條候選路線、蒐集各項資料後，再提交由專家評選委員依據評選準則進行綜合評選。

李誠智強力推薦，金城環鎮自行車道相當美，當中「五星聚落文史訪遊」環線系統，有水頭、金門城、古崗、珠山與歐厝聚落，適合喜愛文化景觀的遊客騎行。「市區濱海觀光」環線系統，則以金城市區為金門旅遊服務核心（觀光、住宿、餐飲、購物），大眾運輸搭乘起迄；市區西、南側則是公共設施用地與濱海旅遊資源集中區塊，適合親子騎行。

此外，「城郊山林原野體驗」環線系統，則是山林郊野與農業生產主要環境，古官道亦位處其間，人煙與進出車輛少，適合自行車專業騎行、體驗山林原野與慢活旅行的創新選項。

為鼓勵鄉親踴躍投票，李誠智今天也表示，將提供目前最夯的城隍慶典風口罩套+收納夾共60組，需在5月21日前參加2020騎亮台灣票選活動(網址https://topcycling.uni-net.com.tw)投完票後，將已完成投票的畫面截圖，上傳至「金城今晨」粉絲專頁活動貼文，並留言“我是xxxx(這是投完票後出現的票數)，標註@三位好友我已完成投票”，按讚+公開分享到自己FB上即可參加抽獎。

每個FB帳號只能參加一次，重複參加無效，將不具獲獎資格，得獎資訊於5月22公告在粉絲專頁，得獎者須在指定時間內主動聯繫，逾期將取消得獎資格。

教育部體育署推出「騎亮台灣」網路票選最讚亮點自行車路線活動，其中，金城鎮環鎮自行車道也列入票選，歡迎大家踴躍投票。圖／縣府提供
教育部體育署推出「騎亮台灣」網路票選最讚亮點自行車路線活動，其中，金城鎮環鎮自行車道也列入票選，歡迎大家踴躍投票。圖／縣府提供

自行車 投票 車道

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