狂問紓困補助 屏東各鄉鎮市公所高壓面對詢問潮

行政院長蘇貞昌宣布擴大紓困族群，讓屏東縣各鄉鎮市公所再度掀起詢問潮，甚至有不少民眾只拿著一張身分證，就前往鄉鎮公所要求領取紓困補助。屏東市公所表示，每當擴大紓困消息一出，都會導致業務停擺，幾乎都把心力放在向民眾解釋紓困補助的條件，承辦人員感嘆，不只民眾無奈，公所人員也無奈。

屏東縣各鄉鎮市公所，為了讓民眾了解申請狀況，皆在門口張貼告示，告知前來詢問紓困補助的民眾，目前尚未收到任何上級政府公文及申請書表，也請民眾下周再來電詢問。

一名在屏東加工出口區從事臨時工的翁姓男子表示，看到朋友在社群軟體上轉發關於申請紓困補助的相關訊息，還聽說只要攜帶身分證就能領取，直到去了市公所還是吃了閉門羹，並被要求提出戶口名簿、3個月的收入明細以及相關工作證明才能申請。

翁男還說，只知道在沒有勞保的請況下好像就能申請，所以才會帶著身分證就前來市公所詢問。

屏東市公所表示，每當新的紓困計畫出爐後，就會有無數民眾前往詢問，甚至還會打爆公所電話，目前只好在市公所門口增設人力供民眾諮詢，並張貼告示告知民眾，目前尚未收到任何具體公文以及申請書，因此請民眾在一周後再來電詢問。

潮州鎮公所表示，近期的擴大紓困政策，都是消息發佈在先，在相關配套以及預算尚未到位的情況下，就要面對無數的民眾的詢問，不僅人力上負荷不來，也難以認定每位申請人是否符合資格。此外，也呼籲民眾不用擔心，若符合申請資格，且具有明確受疫情影響工作的事實，待相關申請資料完備後，再前往申請也不遲。