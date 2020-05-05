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高雄公車式小黃 即起前進茄萣闢新路線

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄公車式小黃，即起前進茄萣闢新路線。圖／高雄市交通局提供
高雄公車式小黃，即起前進茄萣闢新路線。圖／高雄市交通局提供

高雄市交通局今宣布，「公車式小黃」即起邁入海線茄萣區崎漏里，提供接駁大台南1路公車服務，平日一天17班次，解決當地最後一哩路問題。

高雄市交通局今年已陸續完成山線田寮區、六龜區的公車式小黃路線建置，即日起再前進海線茄萣。

交通局表示，公車式小黃，是公車、也是計程車，不僅有公車服務大眾的性質，更有別於公車的機動性，可因應路況，深入鄰里解決最後一哩路的問題，並滿足年長者外出需求，擴大公共運輸服務範圍、填補服務缺口，及配合實際服務情況機動調度車輛。高雄市自去年至今，已服務51條路線，擴及31個行政區。

崎漏里位於興達港北側，茄萣市區南側，與台南市僅隔二仁溪。里民對外聯絡的大眾運輸主要仰賴台南府城客運1路公車，但部分班次終點站僅到吉定里的成功橋，無法抵達最南邊的崎漏里。

為提供當地里民往返台南需求，高雄市交通局2018年起會同有關單位多次協商，最終規畫以公車式小黃提供接駁服務，平日自大智路口接駁往返至成功橋各17班，以保障當地里民交通權益。

交通局長鄭永祥表示，公車式小黃自2019年開始深入偏鄉鄰里，2019年單一年度即新增23條路線，今年再增加田寮區、六龜區及茄萣區共5條路線。

鄭永祥說，公車式小黃平均每年可較公車節省約30%補助經費，同時提供優於公車的接駁服務，除了比照原公車定時定班服務外，也導入預約服務，並整合公車、計程車在「高雄iBus」APP系統中資訊，提供更彈性的乘車選擇。

交通局表示，公車式小黃是為了照顧偏鄉居民，縫合城鄉交通間隙。未來公車式小黃除持續深入沿海偏鄉及公共運輸涵蓋率較低地區，也將滾動式替代營運效益不如預期的公車路線。

公車 高雄市 偏鄉

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