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金酒公司爆口罩短缺？小英之友會居中協調解除危機

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門酒廠爆口罩短缺，在金門縣小英之友會會長蔡其雍的居中協調下，獲得行政院經濟部專案處理，首週數千片口罩也於近期到貨，總算讓金酒公司的管理階層鬆了一口氣。圖／金酒公司提供
金門酒廠爆口罩短缺，在金門縣小英之友會會長蔡其雍的居中協調下，獲得行政院經濟部專案處理，首週數千片口罩也於近期到貨，總算讓金酒公司的管理階層鬆了一口氣。圖／金酒公司提供

金酒公司是金門最大的公營企業，底下員工有1千多人，新冠肺炎衍生的國內口罩管制措施，讓金酒公司的口罩庫存頻頻拉警報，甚至出現短缺現象，金酒公司找上金門縣小英之友協助，在金門縣小英之友會會長蔡其雍的居中協調下，獲得行政院經濟部專案處理，本月起將由工業局協調口罩國家隊廠商每月專供1萬4千片口罩給金酒公司採購提供員工使用，首週數千片口罩也於近期到貨，總算讓金酒公司的管理階層鬆了一口氣。

新冠肺炎持續升溫，口罩成了管制品，金酒公司因為是生產事業單位，每月的口罩用量頗大，先前疫情未爆發時，公司都有固定的供應商，但自從中央開始管制口罩出口後，除了原供貨廠商常無法如期出貨，金酒自行尋找的管道也僅能少量供貨甚至開天窗，生產線員工一罩難求，讓管理幹部相當緊張。

金酒公司在上月中旬，打電話向金門縣小英之友會求助，會長蔡其雍、秘書長王中聖立即開會研商。蔡其雍認為，縣營的金酒公司是金門最重要的經濟支柱，若因口罩不足而發生防疫破口，將連帶影響著金酒銷售與相關銷售產業鏈，也會是金門不可承受之重，因此將相關資訊分別向中央單位與小英總會反映。

王中聖今天透露，此案經過反映後，獲得小英之友會總會的高度關心與重視，將全案轉介到負責口罩國家隊運作的經濟部與管控疫情的中央疫情指揮中心協處，經濟部長辦公室也隨即指派工業局副局長楊伯耕與金門縣小英之友會對口協調。

王中聖表示，在整個溝通協調過程中，可以感受到中央對金酒這項需求的重視，不僅多次關心金酒目前營運現況，也將原本金酒需求的一般型口罩層次上升到醫療用口罩；為了確保口罩資源能夠有效使用，經濟部工業局針對金酒公司盤整扣除週休、產能調整後的需求後，最後協調廠商每月出貨1萬4千片給金酒公司採購，未來也將視需求提升予以調控口罩配送量。

金酒公司是生產事業單位，每月的口罩用量頗大，先前疫情未爆發時，公司都有固定的供應商，但自從中央開始管制口罩出口後，就出現一罩難求，讓管理幹部相當緊張。記者蔡家蓁／攝影
金酒公司是生產事業單位，每月的口罩用量頗大，先前疫情未爆發時，公司都有固定的供應商，但自從中央開始管制口罩出口後，就出現一罩難求，讓管理幹部相當緊張。記者蔡家蓁／攝影

口罩 金門

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