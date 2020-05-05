甜龍筍適合屏東種植 退休公務員賣力推廣

從屏東潮州鎮公所退休的陳景行無意間吃到甜龍筍，發現口感、風味絕佳，自己種植後並推廣輔導農民種植，他表示，屏東的氣候非常適合種甜龍筍，尤其適合做為檳榔廢園轉作的作物。

陳景行退休後興起種田的念頭，無意間吃到甜龍筍，口感、風味絕佳，於是開始購苗栽種，他指出，6年前從小面積種起，累積經驗後，技術更成熟，才開始大面積種植及找朋友推廣。

陳景行表示，甜龍筍來自顛緬地區，13年前台灣就有人引進，但一直都是單打獨鬥的種植，沒有被推廣，目前他預估全台種植面積約50公頃，他推廣給農民種植，希望能成為一個產業。

陳景行指出，竹筍在冬天因產量少價格貴，甜龍筍一年四季都是產期，攝氏20度至35度的溫度最適合種植，需要排水良好的土壤及充足的水分，屏東的氣候及水源條件非常適合，目前屏東已有6個鄉鎮的農民經他輔導後種植，台東也已有農民種。

陳景行說，屏東種植檳榔的面積很大，但檳榔已是夕陽產業，甜龍筍可以種在檳榔樹下，是適合檳榔廢園轉作的作物，他希望能大量推廣種植。

陳景行表示，甜龍筍栽種較一般竹筍簡易，不必做高畦也不用覆土，只要長出來的幼筍都可食用，最大特色是出青不會苦澀，筍肉細緻清甜，不必每天清晨挖竹筍，大白天挖的甜龍筍一樣清脆爽口，所以挖筍就沒有時間上壓力，比一般挖竹筍省工，而且一年四季都會長筍冒筍，隨時都可挖來賣。

原在枋寮鄉太源農場種植芭樂和釋迦的吳文樹及吳百堯兄弟，6公頃多的農地漸漸轉型種甜龍筍，陳景行因輔導他們，自己也進駐太源農場種植。

以種木瓜為主的陳實毅也加入種甜龍筍的行列，他說，接觸到甜龍筍後發覺比種香蕉、木瓜風險更低，而且更好管理。竹田鄉民代表曾美美，也把家裏的檳榔砍了改種甜龍筍，她認為是有前途的農產，自己跳下來試種。

陳景行指出，目前太源農場是種植甜龍筍的基地，他與吳氏兄弟及陳實毅加起來的種植面積有10公頃，由於已有內外銷訂單，他希望有更多農民加入行列，他會採保價收購，為農民打通路，目標是今年合作農民能達到30公頃的種植面積。

農糧署南區分署長姚志旺到太源農場瞭解甜龍筍的種植，他認為是取代檳榔的新興作物。