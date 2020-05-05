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高市市立高中首設國際學校 力推雙語教育

中央社 / 高雄5日電

高雄市政府推廣雙語教育，市長韓國瑜今天舉行記者會宣布，在市立楠梓高中成立高市首座「K-12國際學校」，讓高雄學子在地深耕雙語學習，接軌國際，提升國際移動力。

因應高雄科學園區第二期（橋頭園區）開發就學需求，提供在地學子優質學習環境，高市教育局擇定楠梓高中為全市首座「K-12國際學校」，並於110學年度成立國際專班，111學年度起設置國際部與一般學制雙軌並進，並向下扎根國中部與國小部。

韓國瑜強調，高雄市推動雙語教育，同時著重關懷弱勢，過去台灣著名的雙語學校多數以私立學校為主，為落實雙語教育扎根，擇定公立學校推動辦理國際學校，這是政府責無旁貸的責任。

教育局指出，配合高雄市109年度高中校長遴選作業，楠梓高中也正對外遴選校長，首重專業與熱忱，新任校長未來將帶領楠梓高中推動國際學校，並完善設置與規劃，讓楠梓高中教育走向國際，打造一所耀眼的市立高中。

高雄市教育局長吳榕峯表示，楠梓高中國際學校將先強化與鄰近國中小雙語課程的連結，期待在橋頭園區蓬勃發展時，國際學校能作為高雄市教育的亮點，協助高雄子弟適性發展、多方探索。

教育局指出，「K-12國際學校」是指包括幼兒園及中小學12年教育均採雙語教育。

高雄市 教育局 韓國瑜

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