高市市立高中首設國際學校 力推雙語教育
高雄市政府推廣雙語教育，市長韓國瑜今天舉行記者會宣布，在市立楠梓高中成立高市首座「K-12國際學校」，讓高雄學子在地深耕雙語學習，接軌國際，提升國際移動力。
因應高雄科學園區第二期（橋頭園區）開發就學需求，提供在地學子優質學習環境，高市教育局擇定楠梓高中為全市首座「K-12國際學校」，並於110學年度成立國際專班，111學年度起設置國際部與一般學制雙軌並進，並向下扎根國中部與國小部。
韓國瑜強調，高雄市推動雙語教育，同時著重關懷弱勢，過去台灣著名的雙語學校多數以私立學校為主，為落實雙語教育扎根，擇定公立學校推動辦理國際學校，這是政府責無旁貸的責任。
教育局指出，配合高雄市109年度高中校長遴選作業，楠梓高中也正對外遴選校長，首重專業與熱忱，新任校長未來將帶領楠梓高中推動國際學校，並完善設置與規劃，讓楠梓高中教育走向國際，打造一所耀眼的市立高中。
高雄市教育局長吳榕峯表示，楠梓高中國際學校將先強化與鄰近國中小雙語課程的連結，期待在橋頭園區蓬勃發展時，國際學校能作為高雄市教育的亮點，協助高雄子弟適性發展、多方探索。
教育局指出，「K-12國際學校」是指包括幼兒園及中小學12年教育均採雙語教育。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言