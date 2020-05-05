聽新聞
test
0:00 / 0:00
「屏菸1936文化基地立體停車場」動工 替未來預做準備
屏東縣長潘孟安今天出席「屏菸1936文化基地立體停車場」動土，同時也會針對菸葉廠的歷史建築範圍進行修繕、活化，並引入商業活動，藉此帶動屏東市的藝文經濟發展。相關工程預計明年10月可完工啟用，將以智慧管理及綠框黃葉菸廠造型，提供觀光停車服務。
「屏菸1936文化基地立體停車場」的建設，由交通部公路總局補助1億8千3百64萬餘元，縣府自籌1億3千4百8十萬多元，總工程經費超過3億1千8百44萬元，並在屏東菸葉廠旁的菸廠路及民興路盲端區域，建設約4千5百35平方公尺的立體停車場。
「屏菸1936文化基地立體停車場」將可提供323個汽車停車位，以及68個機車停車位，相關工程預計在明年10月可完工啟用。
屏東縣潘孟安表示，「屏菸1936文化基地立體停車場」是替未來「屏東大博物館」計畫提前部屬，也是為屏東發展預作準備，也強調施工期間完全不會砍樹，也會請相關單位進行護樹評估，推動建設也保留居民的在地記憶。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言