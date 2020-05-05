「屏菸1936文化基地立體停車場」動工　替未來預做準備

屏東縣長潘孟安今天出席「屏菸1936文化基地立體停車場」動土，同時也會針對菸葉廠的歷史建築範圍進行修繕、活化，並引入商業活動，藉此帶動屏東市的藝文經濟發展。相關工程預計明年10月可完工啟用，將以智慧管理及綠框黃葉菸廠造型，提供觀光停車服務。

「屏菸1936文化基地立體停車場」的建設，由交通部公路總局補助1億8千3百64萬餘元，縣府自籌1億3千4百8十萬多元，總工程經費超過3億1千8百44萬元，並在屏東菸葉廠旁的菸廠路及民興路盲端區域，建設約4千5百35平方公尺的立體停車場。

「屏菸1936文化基地立體停車場」將可提供323個汽車停車位，以及68個機車停車位，相關工程預計在明年10月可完工啟用。