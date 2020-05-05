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「屏菸1936文化基地立體停車場」動工　替未來預做準備

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣政府強調，「屏菸1936文化基地立體停車場」不會砍樹，也會請相關單位進行護樹評估。記者陳弘逸／攝影
屏東縣政府強調，「屏菸1936文化基地立體停車場」不會砍樹，也會請相關單位進行護樹評估。記者陳弘逸／攝影

屏東縣潘孟安今天出席「屏菸1936文化基地立體停車場」動土，同時也會針對菸葉廠的歷史建築範圍進行修繕、活化，並引入商業活動，藉此帶動屏東市的藝文經濟發展。相關工程預計明年10月可完工啟用，將以智慧管理及綠框黃葉菸廠造型，提供觀光停車服務。

「屏菸1936文化基地立體停車場」的建設，由交通部公路總局補助1億8千3百64萬餘元，縣府自籌1億3千4百8十萬多元，總工程經費超過3億1千8百44萬元，並在屏東菸葉廠旁的菸廠路及民興路盲端區域，建設約4千5百35平方公尺的立體停車場。

「屏菸1936文化基地立體停車場」將可提供323個汽車停車位，以及68個機車停車位，相關工程預計在明年10月可完工啟用。

屏東縣潘孟安表示，「屏菸1936文化基地立體停車場」是替未來「屏東大博物館」計畫提前部屬，也是為屏東發展預作準備，也強調施工期間完全不會砍樹，也會請相關單位進行護樹評估，推動建設也保留居民的在地記憶。

「屏菸1936文化基地立體停車場」工程啟動。記者陳弘逸／攝影
「屏菸1936文化基地立體停車場」工程啟動。記者陳弘逸／攝影
屏東縣長潘孟安（左三）今天出席「屏菸1936文化基地立體停車場」動土。記者陳弘逸／攝影
屏東縣長潘孟安（左三）今天出席「屏菸1936文化基地立體停車場」動土。記者陳弘逸／攝影

屏東縣 停車場 潘孟安

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