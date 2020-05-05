金門這家彩券行連7次開出頭獎 店家開心放鞭炮

金門這家彩券行真旺！位於金城鎮民族路上「一夜富彩券行」昨晚又再度開出今彩539的頭獎，幸運兒獨得8百萬元彩金，這家店已經連續7次開出頭獎，店家超開心的，今天一早就燃放鞭炮慶祝，還有不少消費者聞訊前來買彩券，沾沾喜氣，希望下次也能獲得財神爺的眷顧。

今天上午9點多，東門菜市場尾就響起了震耳欲聾的鞭炮聲，不少路過民眾剛開始還以為是哪戶人家在娶新娘，仔細一看，才發現又是這家彩券行中獎，直呼這家真的很旺！

常來此購買彩券的黃先生就說，這家彩券行雖然位在路口的正中央，一般人認為是大「路沖」，但老闆不信邪，偏要在這開店面，沒想到幸運之神特別眷顧他，這家店從2014年元月開張以來，頭一年連中了大樂透頭獎1億元與2次的今彩539頭獎800萬元，這次又中了，所以他也很愛來這家買，希望有機會自己也能中頭獎。

店員在受訪時表示，這兩天因為金城舉辦迎城隍活動，買氣很旺，她印象中，頭獎好像是一位台灣人買走的。