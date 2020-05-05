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提15項施政成績單、援引心經 韓國瑜6千字罷免答辯書曝光

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人體宣傳看板 高市民進黨議員要站到第一線罷韓！

聯合報 / 記者楊濡嘉林保光／高雄即時報導
高雄市新聞局長鄭照新指罷韓團體和民進黨議員的指控，完全無中生有。。記者楊濡嘉／攝影
高雄市新聞局長鄭照新指罷韓團體和民進黨議員的指控，完全無中生有。。記者楊濡嘉／攝影

高雄市議會民進黨團宣布，今天起「響應」罷免高雄市長韓國瑜的行動，要和罷韓團體一起站到街頭、掃菜市場、做「人體宣傳看板」。

發起罷免高雄市長韓國瑜的網路社群「Wecare高雄」發起人尹立今天開記者會指控高雄市政府警察局下令，如果有超過3人在街頭宣傳，警方即以違反集會遊行法執法，高雄市議會民進黨團今天也用市政府打壓罷韓活動的理由，宣布將「響應」罷韓活動，要和罷韓團體、民眾站到街頭，要保護倡議罷韓者的安全。

對於罷韓團體、民進黨議員指控的「打壓」，高雄市新聞局長鄭照新說，那完全是無中生有，是要製造高雄市政府打壓的印象，因為這樣最容易引起民眾的共鳴，但那都是謊言，　也是謠言。

尹立和民進黨團拿出一份寫著「督察組」的文件，指是警察局所發，只要有3人以上在街頭宣傳、發傳單、發垃圾袋，都依集遊法處理，明顯就是打壓罷韓活動，而且不只警察局，交通局也一樣，要公車廣告不能用罷韓相關廣告。他們並拿出與一個「經理」的Line對話為憑，那個對話上說明現在公車廣告業者不能代理罷韓總部的廣告，稿件內容只要有「韓國瑜」三個字都不能用。

尹立和民進黨團並說市府環保局拆他們的看板廣告，民政局和教育局阻擾選委找罷韓投開票所。

對於尹立和民進黨議員的指控，高雄市警察局保安科表示，並沒這項規定，應是分局承辦人員認知錯誤，正了解是哪個分局發出的內容。

警方表示，對於罷韓投票仍依選罷法規定執行，一般人或選舉期間候舉人站在路口宣導理念，以往就不列入集會遊行法規定，如果有人檢舉，警方才派員前往了解，依個案及狀況處理，並沒硬性規定3人以上站路口就違反集遊法。

高雄市警局說明，所謂的依個案處理，是要依聚集人群的規模，以及聚集的人群是站在路口的路邊、還是馬路上，是否影響公共安全、公共秩序或阻擋交通，狀況各有不同。

鄭照新表示，經向警察局了解，是前有人去詢問基層員警，如果是政治運動，要挨家挨戶拜訪，可以不可以？基層員警說拜訪是可以，並善意提醒，如果是遊行的話，要申請；民眾又問能不能站路口宣傳？員警說選舉時也有站路口，但也善意提醒如果要演講的話，還是要申請。

鄭照新說，基層員警的答話與「阻擋」天差地，他們就是要扭曲警察去介入或阻擋。

高雄市交通局和鄭照新表示，公車廣告早就委由民間廣告代理業者，那是純粹的商業行為，與高雄市交通局沒有關係。

高雄市議會民進黨團今天表示，要和罷韓團體站街頭、掃菜市場、當人體宣傳看板。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議會民進黨團今天表示，要和罷韓團體站街頭、掃菜市場、當人體宣傳看板。記者楊濡嘉／攝影
罷韓團體代表之一、「Wecare高雄」發起人尹立今天指控高雄市警察局打壓罷韓街 頭宣傳，高市府駁斥。記者楊濡嘉／攝影
罷韓團體代表之一、「Wecare高雄」發起人尹立今天指控高雄市警察局打壓罷韓街 頭宣傳，高市府駁斥。記者楊濡嘉／攝影

高雄市 罷韓 廣告

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