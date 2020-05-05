「挺韓」違規廣告已拆 「罷韓」違規廣告觀察中

高雄市環保局前天拆除新興區中山二路違規設置「罷韓」大型懸掛廣告後，民眾昨天陳情有兩處類似違規設置懸掛廣告，分別是位於苓雅區興中一路307號的「高雄發大財」看板，還有鳳山區中山西路314號的「罷韓」大型懸掛廣告。

環保局表示，今天上午10點20分，苓雅區的挺韓廣告已自行雇工拆除；鳳山區的罷韓廣告還沒有自行拆除，將於下午3點委託廠商執行。

環保局稽查科表示，環保局對違規設置懸掛廣告案的處理都一視同仁。苓雅區興中一路307號的廣告，是之前選舉時就張掛的，議長許崑源和市長韓國瑜一起握拳打拚「高雄發大財」，今早已由設置人自行拆除。

另一個在鳳山區中山西路314號的廣告，是罷韓的宣傳，上頭寫著：「草包市長不下台，投資招商進不來」，還有罷免案的蓋章方式。環保局已通知廣告設置人自行改善拆除，否則今天下午3點將委託廠商拆除。