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「挺韓」違規廣告已拆 「罷韓」違規廣告觀察中
高雄市環保局前天拆除新興區中山二路違規設置「罷韓」大型懸掛廣告後，民眾昨天陳情有兩處類似違規設置懸掛廣告，分別是位於苓雅區興中一路307號的「高雄發大財」看板，還有鳳山區中山西路314號的「罷韓」大型懸掛廣告。
環保局表示，今天上午10點20分，苓雅區的挺韓廣告已自行雇工拆除；鳳山區的罷韓廣告還沒有自行拆除，將於下午3點委託廠商執行。
環保局稽查科表示，環保局對違規設置懸掛廣告案的處理都一視同仁。苓雅區興中一路307號的廣告，是之前選舉時就張掛的，議長許崑源和市長韓國瑜一起握拳打拚「高雄發大財」，今早已由設置人自行拆除。
另一個在鳳山區中山西路314號的廣告，是罷韓的宣傳，上頭寫著：「草包市長不下台，投資招商進不來」，還有罷免案的蓋章方式。環保局已通知廣告設置人自行改善拆除，否則今天下午3點將委託廠商拆除。
環保局稽查科長陳偉德表示，為維護市容整潔，高雄市政府已制定「高雄市廣告物管理自治條例」，依該條例第26條規定，如未事先申請而擅自先行設置廣告物，除依法罰款5千到5萬元外，並強制拆除，拆除所需費用還會依法向懸掛業者追償。
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